Dissing fashion tra Clara e Sarah Toscano ma il look non è lo stesso

L’estate italiana entra nel vivo e con lei anche le hit canore. Gli artisti portano le loro canzoni allegre e spensierate in giro per il Paese, passando per i vari festival musicali. Sul palco in queste settimane ci sono anche Sarah Toscano e Clara Soccini, impegnate a far ballare il pubblico. Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web due storie di Clara, che hanno fatto ipotizzare un dissing con la collega a suon di… look. Ecco cos’è successo.

Il dissing fashion

Il termine dissing nasce nel mondo del rap per indicare una provocazione, spesso velata, rivolta a un collega o rivale. Tradizionalmente diffuso nelle battle freestyle o nei testi musicali, oggi il dissing si sposta anche sui social e… nei look. Lo scontro virtuale tra Clara e Sarah Toscano è partito proprio da due Instagram Stories pubblicate da quest’ultima, con due strofe tratte da un brano di Rihanna. “Lei potrebbe battermi, ma non potrà mai battere il mio outfit” e “Tutto originale in certe”, ha scritto la cantante sui social. Frasi che non sono passate inosservate: il web si è scatenato. Molti utenti hanno collegato le parole della Soccini alla Toscano, che proprio nei giorni precedenti aveva sfoggiato un ensemble molto simile al suo. “Ma Clara che dissa Sarah Toscano?”, si è interrogato un utente su X, accendendo la miccia della polemica. E in un attimo si è parlato di un vera e propria sfida fashion.

La smentita

Visto il caos mediatico, Clara è intervenuta direttamente per calmare le acque. “Ma amori nooo ahhahah” ha scritto in una nuova storia, cercando di smentire l’attacco alla collega. Ma ormai la polemica era partita, e il confronto tra i due outfit è stato inevitabile. Sul palco del 105 Summer Festival, Sarah Toscano aveva scelto un corpetto steccato a stampa animalier con dettagli in pizzo nero, merletti e fiocchi, abbinato a un paio di jeans baggy. A un evento con Radio LatteMiele, la Soccini aveva invece optato per una tutina corta, sempre leopardata, con dettaglio lace-up frontale e bordature in pizzo. Due look graffianti, provocanti e senz’altro scenografici. Ma uguali? Non proprio. Il maculato è un trend intramontabile, amatissimo dalle star. Più che “copia”, si potrebbe parlare di “tendenza condivisa”.

Clara è graffiante

Il look al centro dello scandalo con Sarah Toscano non è l’unico outfit leopardato sfoggiato da Clara nelle ultime settimane. Anzi, la cantante sembra aver eletto la stampa animalier a tessuto simbolo della sua estate 2025. Dal completo con culotte e reggiseno in paillettes, che svela gli addominali, alla minigonna a palloncino firmata Aniye By, abbinata a un top nero con focus sul décolleté, fino alla gonnellina a pieghe con spacco laterale, l’artista domina il palco con la grinta di un leopardo.

Flirt con Fedez?

Per Clara è una stagione rovente anche sul piano del gossip. Il suo brano Scelte stupide, in collaborazione con Fedez, è tra i più ascoltati del momento. E proprio con il rapper si vocifera ci sia una liaison: i due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi, con tanto di bacio, come svelato dal settimanale Chi. Lei ha però prontamente smentito, parlando di angolazione truffaldina e ridimensionando l’accaduto. Verità o strategia? Nel dubbio, la cantante si prende la scena, a colpi di hit e di outfit. A catalizzare l’attenzione ci sono infatti anche le frasi sibilline su Instagram, con il presunto dissing nei confronti di Sarah Toscano. Che sia solo un caso o una frecciatina vera e propria, la moda resta il campo di battaglia più glamour.

