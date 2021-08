Qual è l’accessorio che davvero non può mancare in un guardaroba estivo? A giudicare dalle foto social delle vip, sono proprio gli occhiali da sole. Indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, sono anche (o forse soprattutto) un elemento di stile. Attirano l’attenzione ma nascondono lo sguardo, in più danno carattere all’outfit aggiungendo quella marcia in più.

LEGGI ANCHE >>>Cappello, alleato di seduzione<<<

Occhiali da sole, la rivincita dei grandi classici

Mai come quest’anno, chi con gli occhiali da sole punta sul classico è sicuro di non sbagliare. I modelli cult sono irrinunciabili, come dimostra Elisabetta Gregoraci che sceglie gli intramontabili wayfarer Ray Ban neri. Una soluzione che trova d’accordo Francesca Ferragni, in posa con lo stesso modello in versione tartarugata. Quello della montatura turtle è un evergreen che ha sempre il suo pubblico affezionato: piace anche a Giulia Salemi, con un modello Les filles d’Eva che unisce gusto retro e appeal attuale.

Montature vistose tra forme insolite e tuffi nel passato

Saranno contenti gli amanti degli anni Novanta, vedendo gli occhiali da sole Blumarine scelti da Elodie. Rettangolari e con la montatura spessa, proprio come si portavano qualche decennio fa. Elena Barolo non rinuncia alle lenti a cuore dei sunglasses Saint Laurent, che impazzano ormai da qualche anno ed entrano definitivamente a far parte dei modelli iconici. Punta dritta al futuro Valentina Ferragni con i suoi Dior dalla forma a farfalla e dai profili marcati che creano un insolito effetto grafico: uno stile audace e moderno.

Un tocco di colore per un’estate esplosiva

Se proprio non si vuole rischiare di passare inosservate, gli occhiali da sole sono un alleato prezioso. Basta sceglierli supercolorati come fa Chiara Ferragni, che punta su un modello rosa shocking di sicuro effetto. Oppure come Francesca Cipriani che invece sfoggia un paio di Versace bianchi con catenella spessa. Anche Francesca Sofia Novello sa come farsi guardare, ma lei preferisce un total green, con montatura e lenti dello stesso verde delicato.

Gli occhiali da sole di Wanda Nara? Sono audaci e sexy proprio come lei. Cercali nella gallery…

Related Posts