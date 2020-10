Mattel ha creato due versioni dell'iconica bambola dedicata alla top model: in blu Versace e in total black Balmain

Ricevere una Barbie per il compleanno è stato il sogno di molte bambine, compresa (con tutta probabilità) Claudia Schiffer. Ma quella che la top model tedesca ha ricevuto per i suoi 50 anni è davvero speciale. Mattel le ha dedicato una delle sue celeberrime bamboline bionde, creata ispirandosi alle sue fattezze. Realizzata in soli due esemplari (e pertanto fuori commercio) è dotata di un guardaroba di tutto rispetto, con fedeli riproduzioni in versione mini di due outfit indimenticabili indossati dalla star delle passerelle.

Il look da sogno firmato Versace

Come la vera Claudia Schiffer, anche la Barbie a sua immagine può sfoggiare look da sogno. Uno dei due vestiti in miniatura è la riproduzione di un Versace che la top model ha sfoggiato in passerella nel 1994. Faceva parte della collezione autunno/inverno della maison: è un abito da sera blu con il classico bustino della maison e una gonna lunga a trapezio semitrasparente e scintillante, lunga fino al pavimento. Un abito iconico e indimenticabile, tra i look preferiti della Schiffer e di migliaia di fashion addicted. “Femminile e glamour, incarna perfettamente lo stile di entrambe”, ha commentato Donatella Versace.

Sexy e glamour in Balmain

L’altra mise sfoggiata da Claudia Schiffer e riprodotta per Barbie è firmata Balmain. Glamour e seducente, ha un top in macramè a maniche lunghe, cintura in vita e gonna lunga con aperture a forma di rombo. Quello che la top model ha indossato nel 2006 è stato riprodotto fedelmente per la bambola. Olivier Rousteing, direttore creativo del brand, ha commentato: “Nell’arco di decenni, la Schiffer ha ispirato milioni di persone con il suo distintivo mix di sicurezza, stile e bellezza. Sono più che entusiasta di vedere lo stesso look riprodotto in Barbie, un’altra icona della moda in grado di ispirare le persone”.

Entrambe bionde, bellissime, super desiderate e con vestiti da perdere la testa: a ben guardare non sono poche le cose che Barbie e Claudia Schiffer hanno in comune. Scoprine di più guardando la gallery…

