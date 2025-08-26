Claudia Schiffer festeggia 55 anni… in costume: “Sono fortunata!”

Claudia Schiffer ha compiuto 55 anni il 25 agosto e, sui social, ha catturato l’attenzione. La top model tedesca, icona assoluta degli anni Novanta e ancora oggi punto di riferimento nel mondo della moda, ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono in costume da bagno. Con una carriera ultratrentennale alle spalle, Claudia non è mai uscita davvero dal fashion system: seleziona con cura i progetti a cui prendere parte, collabora con brand di lusso e maison storiche, ma al tempo stesso si gode la vita lontano dai riflettori insieme al marito e ai tre figli. Il suo fascino non solo resiste al tempo, ma sembra persino accresciuto da una nuova consapevolezza e serenità.

Una vita sotto i riflettori

Nata a Rheinberg, in Germania, il 25 agosto 1970, Claudia Schiffer è stata scoperta giovanissima, a soli 17 anni, in una discoteca di Düsseldorf da un talent scout che ne intuì subito il potenziale. Alta, biondissima, con occhi chiari e un’eleganza innata, fu subito catapultata nel mondo della moda internazionale. Negli anni Novanta, insieme a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington, contribuì a definire il concetto stesso di “top model”. La sua lunga carriera è costellata di collaborazioni con i più importanti brand e stilisti: da Chanel (fu musa prediletta di Karl Lagerfeld) a Versace, passando per Valentino, Yves Saint Laurent e Dolce&Gabbana. È apparsa su centinaia di copertine di riviste patinate e ha calcato le passerelle di tutte le capitali della moda, diventando un’icona globale. Oggi Claudia vive tra Londra e la campagna inglese insieme al marito, il regista Matthew Vaughn, e ai loro tre figli, Caspar, Clementine e Cosima.

Compleanno sotto il sole

Per il suo 55esimo compleanno, Claudia Schiffer ha scelto di mostrarsi al naturale: capelli biondissimi sciolti, trucco leggerissimo, un sorriso contagioso e un fisico in splendida forma. Le foto postate su Instagram la ritraggono a bordo piscina, mentre gioca a backgammon sotto l’ombrellone. Il dettaglio di look che ha ammaliato i follower è il costume bianco firmato Chloe. Un modello intero dallo stile gipsy e romantico, perfetto per un compleanno rilassato. Realizzato in sangallo floreale con profondo scollo a V, volant e una targhetta di metallo con logo, è un capo che si fa notare. A completare il look, occhiali da sole oversize e gioielli in oro giallo, discreti ma d’effetto. Ancora una volta, Claudia dimostra che la vera eleganza non ha età: il suo stile resta unico, raffinato e senza tempo. “55 today, so lucky to have a happy and healthy birthday!!” (55 anni oggi, sono così fortunata a poter festeggiare un compleanno felice e in salute), ha scritto nella didascalia.

L’alleato di bellezza

Gli scatti social non hanno solo messo in mostra il fisico scolpito di Claudia Schiffer, ma anche i suoi piccoli segreti di bellezza. Accanto alle immagini in costume, infatti, la top ha condiviso alcuni dei suoi prodotti essenziali sotto il sole. Tra questi spicca il Peptide Lip Tint Lemontini di Rhode, il gloss labbra con cover abbinata firmato da Hailey Bieber, diventato un vero must tra le celebrity e le beauty addict. Una scelta che conferma come la modella, pur avendo superato il traguardo dei 50 anni, sappia interpretare con naturalezza le tendenze del momento.

I look greci

E’ la Grecia la meta scelta da Claudia Schiffer per le sue vacanze estive 2025. Le splendide isole sono diventate lo sfondo perfetto per i suoi set fotografici improvvisati, dove la top model ha mostrato una serie di look dal fascino mediterraneo. Tra i capi preferiti spiccano gli abiti leggeri e svolazzanti, ideali per affrontare il caldo con eleganza. Le scelte spaziano dal midi a righe di Me+Em, indossato al tramonto, alla tunica floreale in voile di cotone di Chloé, perfetta per passare dalla spiaggia all’aperitivo. Ai piedi, Claudia sceglie la comodità, sfoggiando sandali flat in pelle di Ancient Greek. In mano tiene invece una borsa traforata marrone, casual ma super chic. E poi c’è ovviamente il costume per il compleanno, scelto per celebrare non solo una carriera straordinaria, ma anche un fascino che non conosce declino. La top model tedesca continua a ispirare le donne di tutte le età, dimostrando come la bellezza sia anche e soprattutto una questione di consapevolezza, equilibrio e autenticità: guardala nella gallery.

