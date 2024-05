Clizia Incorvaia cambia idea sulle nozze con Paolo Ciavarro

Un bel cambio di programma per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, dopo aver annunciato le nozze per ottobre, hanno deciso di anticiparle a luglio. Oltre alla data è cambiata anche la location che dalla Campania è stata rilocata in Versilia, e ovviamente si è reso necessario anche scegliere un nuovo abito da sposa. Quello pensato in origine era adatto alla festa bucolica che i futuri sposi avevano in mente per l’autunno, mentre ora l’influencer ne ha scelto uno perfetto per la cerimonia al mare.

La scelta dell’abito

Clizia Incorvaia a gennaio aveva portato con sé i follower alla scelta dell’abito da sposa. Ne aveva provati vari modelli, mostrandoli sui social, da quelli più classici a quelli più stravaganti, dai più minimal a quelli sontuosi, attillati o a ruota… lasciando intendere che era lecito aspettarsi sorprese. Dopo tante prove però ha dovuto cambiare rotta: “L’ho ordinato dal catalogo e l’ho visto per la prima volta solo durante le prove. Fortunatamente è andata bene”, ha rivelato nelle stories.

Il nuovo vestito da sposa di Clizia Incorvaia

Ovviamente Clizia Incorvaia non ha rivelato nessuna anticipazione su quello che sarà il suo vestito da sposa, e per vedere la sua scelta bisognerà aspettare il 12 luglio. Però ha regalato qualche indizio succulento ai follower per ingannare l’attesa del gran giorno. “Avrò due abiti per il matrimonio di Galia Lahav e sono bellissimi”, ha fatto sapere. Sul brand è rimasta coerente: anche quelli provati mesi fa erano della stessa designer. “Uno è davvero ‘less is more’ e l’altro invece è completamente diverso per il momento della torta”, ha raccontato, senza però andare più nello specifico.

I preparativi per le nozze

“Corro per prove abito che ho cambiato. Non è quello che avevo scelto a ottobre. Speriamo” ha scritto Clizia Incorvaia, postando su Instagram alcuni scatti delle sue giornate frenetiche. Dall’atelier ha condiviso alcune foto delle prove, tra cui una in lingerie bianca che metteva in risalto il fisico scolpito. I preparativi fervono e ha raccontato di aver selezionato le bomboniere: “Sono ad hoc con la nostra storia d’amore, sono davvero uniche. Queste persone hanno fatto una ricerca incredibile e hanno impiegato mesi per realizzarle” ha anticipato.

Le anticipazioni

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto di sposarsi in Versilia perché è lì che si sono conosciuti i genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, sul set del film Sapore di sale. L’attrice sta lottando con un tumore e Paolo ha dichiarato: “Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno”. Pare che il sì avverrà in spiaggia davanti a una moltitudine di invitati, ma la coppia non si è voluta sbilanciare con altri dettagli. In origine erano previsti i figli Nina Sarcina (che Clizia ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina) e Gabriele Ciavarro nel ruolo di damigella e paggetto ma non si sa se la decisione sia stata confermata o meno. Per scoprirlo, e per vedere gli abiti da sposa, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

