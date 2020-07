Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, estate d’amore tra mare e shopping

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Un corteggiamento lungo, con lei che era ancora scottata dalla turbolenta fine del matrimonio con Francesco Sarcina, padre della figlia Nina. La loro passione agli albori era stata poi interrotta a forza con la squalifica di Clizia. Infine, a gioco finito, i due hanno dovuto aspettare settimane prima di riabbracciarsi, a causa del lockdown.

Per giorni e giorni Clizia Incorvaia ha aspetto il suo Paolo Ciavarro, che è corso in Sicilia da lei a metà maggio, appena gli è stato concesso. Da allora i due hanno invaso i rispettivi social con le loro attività quotidiane. Il comune denominatore delle giornate della coppia? La passione infuocata. Gite in barca a Ponza, bagni in topless, una puntatina alla Valle dei Templi di Agrigento e, infine, anche un po’ di shopping.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati pizzicati al Sicilia Outlet Village, regno degli acquisti scontati, dove hanno fatto incetta di abiti e accessori. La Incorvaia, tanto entusiasta per gli articoli scovati, ha addirittura deciso di cambiarsi tra un negozio e l’altro, togliendo i jeans bianchi e la maglietta a righe in favore di un completo shorts e camicia annodata sul davanti di Dolce e Gabbana.

La love story è stata però nelle ultime ore anche al centro del gossip. Clizia e Paolo sono infatti separati, lei è dovuta tornare a Milano per impegni di lavoro. I maligni hanno subito ipotizzato una rottura. Niente di più lontano dalla realtà, Clizia Incorvaia (che sta anche facendo il countdown su Instagram) riabbraccerà a breve Paolo Ciavarro e la loro unione in terra siciliana continuerà a navigare a gonfie vele.

Related Posts