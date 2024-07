Clizia Incorvaia a nozze con Paolo Ciavarro: due abiti da sposa e… un colpo di testa

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati il 13 luglio, sulla stessa spiaggia di Forte dei Marmi in cui si sono conosciuti i genitori dello sposo. E’ stata una cerimonia romantica, con un gazebo decorato da fiori celesti allestito in riva al mare per il sì al tramonto. Dopo il rito civile, balli sfrenati a bordo piscina fino a notte fonda per i circa 200 invitati della coppia. L’influencer ha incantato con i suoi due outfit: il primo abito da sposa era lungo e delicato, il secondo corto e scintillante. “Less is more” aveva anticipato riguardo ad allestimento e vestiti: ha mantenuto la parola?

Il matrimonio anticipato

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avrebbero dovuto sposarsi a ottobre in Campania ma a maggio hanno deciso di anticipare la data. Dopo aver già scelto location e abito da sposa, l’influencer si è trovata a pochi mesi dalle nozze a dover riorganizzare tutto e individuare un nuovo vestito: “L’ho ordinato dal catalogo e l’ho visto per la prima volta solo durante le prove” aveva confessato ai follower, mostrando alcuni scatti dal camerino dell’atelier con alcuni look di prova. Nonostante le tempistiche ristrette, tutto si è svolto a meraviglia: la sposa era stupenda e il matrimonio è stato una favola.

Le nozze in riva al mare e il party in piscina

Prima è arrivato Paolo Ciavarro, con il figlio Gabriele in braccio, accompagnato da mamma Eleonora Giorgi. Hanno attraversato la passerella mentre Massimo Ciavarro, padre dello sposo, li guardava visibilmente commosso. Clizia Incorvaia in abito da sposa ha fatto la sua comparsa a braccetto col papà, e Nina Sarcina (la figlia che Clizia ha avuto dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina) ha portato le fedi insieme al fratello. Mentre i due si scambiavano le promesse, il sole al tramonto ha tinto il cielo di arancione.

Dopo la cerimonia sono iniziati i festeggiamenti a bordo piscina, con l’esibizione di Patty Pravo che ha emozionato e commosso. Tra gli ospiti tanti ex gieffini come Sofia Giaele De Donà, Rita Rusic, Edoardo Tavassi con Micol Incorvaia (sorella della sposa) ed Edoardo Donnamaria.

Il vestito per la cerimonia di Clizia Incorvaia

Per il sì sulla spiaggia Clizia Incorvaia ha scelto un abito da sposa Galia Lahav, un modello a colonna in crepe e senza spalline, con manicotti, bordi in pizzo tono su tono e strascico: “Femminile, sobrio, rispecchia il mood della cerimonia e il contesto marino” l’ha descritto l’influencer. Riguardo a make-up e hair-style aveva anticipato: “Sarò una sposa senza orpelli”. Il trucco infatti era nude, molto delicato, e i capelli sciolti sulle spalle avevano le ciocche davanti intrecciate con alcune perline che richiamavano il collier. Completava l’outfit il velo di tulle e il bouquet azzurro polvere. Paolo Ciavarro invece ha indossato un completo tre pezzi blu scuro firmato Luigi Bianchi Cerimonia.

Cambio d’abito… e non solo

Clizia Incorvaia ha stupito tutti al ricevimento cambiando non solo l’abito da sposa, ma anche il taglio di capelli. Partiamo dal vestito: sempre Galia Lahav, era un modello corto e luccicante con parte alta a bustier e lacci incrociati sulla schiena e gonna a ruota. Perfetto per scatenarsi nelle danze insieme al neomarito Paolo Ciavarro. Una totale rivoluzione del mood per la sposa, che ha voluto sottolineare il nuovo inizio tagliandosi i capelli. Se in spiaggia aveva la chioma lunga sulle spalle, la sera ha sfoggiato un caschetto sbarazzino impreziosito da un cerchietto con fiocco.

“Un amore che sa di eternità”, hanno scritto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro condividendo su Instagram gli scatti più belli delle nozze. Guarda i dettagli nella gallery.

