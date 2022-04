Coachella anticipa la moda dell’estate, i 10 look da copiare

Musica e moda si incontrano durante il festival di Coachella. Nato nel 1999 è un appuntamento ormai iconico con i suoi due lunghi weekend di concerti a Indio, in California. Mentre sul palco si alterno i musicisti (quest’anno si sono esibiti anche i Maneskin), sul prato le vip si danno appuntamento per uno show altrettanto imperdibile a base di outfit pazzeschi che anticipano i trend della prossima stagione.

Passione crochet

Tornata in auge la scorsa estate, la lavorazione all’uncinetto continua a far impazzire le fashioniste. Un esempio lo offre Paola Turani che a Coachella indossa un mindress crochet The Attico tie-dye dall’ampia scollatura sulla schiena. Ma anche Sonia Lorenzini segue la moda con un romantico abito dai colori neutri, impreziosito da perline che richiamano quelle del make-up.

Curve in mostra a Coachella

L’estate sarà bollente, a giudicare dagli outfit sfoggiati a Coachella. Le curve in mostra sono protagoniste, come il lato B di Nima Benati lasciato scoperto dalla gonna fishnet Are you am i. E’ a rete, ma in questo caso dorato e sottile, anche l’abito di Vanessa Hudgens indossato sul costume da bagno. Forme in mostra anche per Natalia Paragoni che punta sul seno nudo sotto al completo di paillets Gaelle Paris.

Trasparenze, da quelle romantiche alle più audaci

Paris Hilton, fresca di nozze, non ha abbandonato il mood da sposina e a Coachella ha sfoggiato un lungo abito bianco Michael Costello dalle trasparenze delicatissime. Anche la camicia di Sara Sampaio offre un vedo non vedo discreto tra i ricami a fiorellini. Decisamente più hot Elsa Hosk in Revolve, con la blusa rosa velata portata senza reggiseno e il capezzolo in bella vista.

Colori accesi? Sì grazie

Passare inosservate non sembra essere un’opzione per la prossima estate, e in questo senso i colori accesi vengono in aiuto. Basta fare come Veronica Ferraro che a Coachella ha scelto un completo Dior di un bel verde squillante, o come Alessandra Ambrosio con un minidress rainbow Missoni malizioso e sbarazzino.

Sei pronta per l’estate? Sfoglia la gallery e preparati a copiare i look delle vip a Coachella.

