Il modo giusto per arricchire e dare carattere all’outfit delle Feste? Le vip non hanno dubbi: di sicuro i collant. A patto però che siano glitterati, colorati, ricamati, fantasiosi ed eccentrici. Un accessorio imprescindibile per quest’inverno che va d’accordo con ogni look: dall’abito da sera luccicante agli shorts in jeans.

Pizzi e ricami vanno per la maggiore. Alessia Marcuzzi sceglie un ricercato modello Chanel per mettere in evidenza le sue gambe lunghissime. Sofisticato vedo non vedo anche per i collant di Maddalena Corvaglia, mentre Giorgia Palmas cede al fascino intramontabile delle calze a rete. Chiara Ferragni punta tutto su un modello Calzedonia su cui sono ricamati alcuni versi di Shakespeare. Seducente e romantico, non è vero?

Le più grintose puntano su collant dai colori accesi e dalle fantasie estrose. Elodie Di Patrizi azzarda con calze coprenti fucsia abbinate a un abito rosso Aniye By. Federica Nargi lascia a bocca aperta con un modello Goldenpoint con un pied de poule dalle dimensioni macro, Laura Chiatti segue la scia… ma per lei la fantasia è in versione micro.

Ma il vero trend di quest’anno sono i collant velati che, dopo anni nell’ombra, tornano di prepotenza nei cassetti delle fashion addicted. Quelli di Melissa Satta sono super sexy con la riga posteriore, delicati quelli di Eleonora Pedron con tanti pois, raffinati e provocanti i collant Calzitaly di Katia Pedrotti. Insomma: ce n’è per tutti i gusti, basta liberare la fantasia e non aver paura di osare. Guarda la gallery e prendi spunto dalle vip.