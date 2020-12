Con il maglione natalizio i vip si conciano per le feste

L’albero pieno di palline colorate, la casa invasa da lucine, pacchetti sparsi in ogni dove. Se tutto questo non vi basta per sentirvi pervasi dallo spirito delle feste, il maglione natalizio è il dettaglio fashion ideale per completare l’opera. Anche i vip ne vanno pazzi e li sfoggiano sui social: non importa se low cost o esclusivi, quello che conta è che siano in linea con il periodo.

Elodie ha scelto un modello rosso con un tenero orsetto sul davanti. E’ un maglione natalizio realizzato da OVS in collaborazione con Save The Children a scopo benefico che, in versione blu, piace anche ad Alessio Boni. All’orsacchiotto Clizia Incorvaia preferisce la renna. Lei e sua sorella Micol Incorvaia posano insieme trasformando il pull Alcott in un sexyssimo minidress, indossato con le gambe nude.

Tiziano Ferro usa il maglione natalizio per lanciare il suo nuovo singolo “Casa a Natale”. Il titolo della canzone è stampato sul davanti del suo pull bianco, azzurro e nero con alberelli e fiocchi di neve. Anche Gianni Morandi e Anna pensano alla musica: sui loro jumper, identici, c’è ricamato il titolo della canzone di Natale di Radio Dee Jay.

In casa di Fedez e Chiara Ferragni, il maglione natalizio è un capo a cui non si può rinunciare. Lei ne sceglie uno rosso con ricami bianchi (e qualche tocco di verde) e maniche a volant. Lui preferisce un modello Dior sui toni dell’azzurro e del grigio, non esattamente per tutte le tasche (costa 850 euro). Anche per Cristina Chiabotto indossare il Christmas jumper è una questione d’amore: non per il marito ma per la sua squadra del cuore. Quello che ha postato sui social, infatti, è in vendita nello store officiale della Juventus.

