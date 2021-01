Contrasti e tinte forti, Elodie si racconta con il makeup

Elodie è un’artista dalle mille sfumature. La sua voce calda e grintosa l’ha portata ad essere nel 2020 la donna più ascoltata su Spotify. Il suo fisico mozzafiato e il suo sex appeal hanno sedotto le maison di moda. A marzo sarà per la terza volta sul palco di Sanremo, stavolta come co-conduttrice per una serata. Tutte le nuance della sua personalità esplodono nella Elodie X Sephora collection, una linea di makeup in equilibrio tra suggestioni sofisticate e accenti pop.

Make up molto personale

Oltre un anno di lavoro per trovare il giusto mix, ma ne è valsa la pena. Dalla collaborazione tra Elodie e Sephora sono nate due palette (una occhi e una viso), un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain. Un gioco di contrasti che va dai toni più accesi e freschi alle tinte terrose e glam. “Da tonalità bronze che parlano delle mie origini ai colori e gli effetti pop che rompono gli schemi, la collezione è una giostra di colori e citazioni che mi fanno dire: ecco, tutto questo sono io”, ha spiegato l’artista.

Le persone del cuore

Il mondo di Elodie è racchiuso tutto in questa collezione beauty. Non sono solo le sfumature a parlare di lei. I nomi di blush e ombretti sono quelli di donne importanti per la sua vita, da Fay come la sorella a Myss dedicato a M¥SS KETA. Lo stesso vale per il packaging, che racconta una storia: disegnato da sua madre Claudia Marthe Mitai, in ogni confezione porta una citazione autografata.

L’evento

Elodie ha presentato ufficialmente la sua linea per Sephora con un evento digitale il 14 gennaio. Il make up artist Mr. Daniel Make Up ha eseguito una sessione di trucco con i suoi prodotti, cui è seguita una coinvolgente performance musicale.

Che look!

Nelle foto della campagna sfoggia due outfit Blumarine. In minidress nero e sensuali sandali lace-up, Elodie mostra la sua anima sofisticata: il make up ha toni caldi, chic ed eleganti. Il secondo look mixa fantasie floreali e animalier: con trucco deciso e dai colori forti la cantante tira fuori il suo lato giocoso. Sempre in bilico tra mondi differenti e pronta a stupire con la voce e con i look: di Elodie ce n’è una sola… ma vale per due!

