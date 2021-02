Quando l’inverno entra nel vivo e il gelo la fa da padrone, non è semplice giocare con i look. Il capospalla è l’unico e solo protagonista degli outfit invernali: che sia un cappotto, un piumino o un pelliccia. Quello che conta è abbinarlo alla situazione e all’umore, proprio come fanno le vip. Perché se ripararsi dal freddo è la priorità, non è un buon motivo per lasciare nell’armadio il proprio animo fashion.

Classiche in cappotto

Anche con le temperature che scendono vertiginosamente, la voglia di sentirsi al top non passa. Per affrontare il freddo con classe, Diletta Leotta sceglie un cappotto in lana e cashmere Elisabetta Franchi, avvitato e dalla maxi gonna. Federica Pellegrini preferisce un modello più morbido, a quadri neri su fondo rosso. Due modi diversi per affrontare l’inverno, che hanno in comune la voglia di eleganza e l’attenzione allo stile.

Team piumino

Se chi sceglie il cappotto non rinuncia all’eleganza, chi preferisce la praticità non può fare a meno del piumino. Non c’è niente di meglio per sentirsi comode durante la passeggiate in città, o per giocare sulla neve come Laura Pausini. Comodi, stilosi e caldissimi: si può chiedere di più? Chiara Ferragni in montagna ne indossa uno stretto in vita che avvolge il pancione. Sua sorella Francesca Ferragni per passeggiare a Milano ne preferisce uno ampio Chiara Ferragni Collection. Quelli neri non passano mai di moda, ma è il rosso il colore più trendy dell’anno.

Pelliccia: vera o sintetica?

Vera o sintetica? E’ il grande dilemma quando si parla di pelliccia. Tra le vip che scelgono la versione ecologica c’è Anna Tatangelo. La cantante non ha dubbi al riguardo: il suo cappotto Moncler è realizzato in morbido pelo rigorosamente finto. Invece Alessia Fabiani la pensa all’opposto e preferisce quella “naturale”. A metterle d’accordo c’è la voglia di sentirsi protette da tanta morbidezza, con un tocco di sensualità.

Fuori dagli schemi, Melissa Satta si copre con un insolito capospalla Maison Margiela x The North Face, avvolgente e dall’animo urban. Per vederlo, cercalo nella nostra gallery…