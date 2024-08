I costumi interi delle vip: colorati, sexy e… costosi

Da Aurora Ramazzotti in total black alle tigri di Alessia Marcuzzi, Wanda Nara non rinuncia a un top brand

Le vip mandano ai follower cartoline dalle loro vacanze, pubblicando sui social scatti in cui sfoggiano i loro fisici perfetti e anche il beachwear. I costumi interi sono sempre molto amati in spiaggia, complice forse quel tocco di eleganza in più che portano all’abbigliamento da spiaggia. Quelli colorati e a fantasia accendono l’estate ma c’è anche chi preferisce il nero e punta tutto sulla seduzione. Alcune poi, non sanno proprio dire di no al fascino dei top-brand e anche in riva al scelgono capi costosi.

Neri e sexy con laccetti e cut out

Il nero spesso viene associato alla sensualità e anche al mare sembra il preferito da chi vuole osare con la seduzione. Non è forse un caso allora che chi sceglie i costumi interi total black aggiunga un extra di sex appeal con laccetti intriganti, oblò e cut-out. Lo fa Federica Nargi, con un modello Talhita da perdere la testa, grazie agli ampi scorci sul seno e l’addome. Aurora Ramazzotti gioca con le stringhe che si incrociano sul davanti del body Agent Provocateur, Clizia Incorvaia sfoggia una scollatura che arriva all’ombelico, tenuta insieme da un cordoncino scintillante. Sarah Altobello affida la provocazione alla schiena, proponendo un modello che la lascia nuda ma attraversata da maliziose striscioline di tessuto.

Tinte luminose

L’estate porta con sé voglia di allegria, luce e colore e per questo per i loro costumi interi le vip scelgono spesso tinte chiare e fresche ma anche tonalità più decise e brillanti. Elisabetta Canalis ha optato per un modello in microspugna dalle nuance a contrasto, la parte alta rosa pallido e quella sotto lilla intenso, con i due pezzi uniti al centro da un anello. Guendalina Canessa ha puntato sul verde smeraldo con un capo Clara Aestas dalla scollatura profonda bordata di pizzo macramè con il motivo tipico del brand. Martina Strazzer ha scelto il rosso, audace e squillante. Il suo body La Reveche è anche arricchito da applicazioni floreali: impossibile che passi inosservato.

Stampe colorate

Anche le fantasie piacciono molto alle vip per i costumi interi da sfoggiare in spiaggia. Alessia Marcuzzi interpreta a modo suo l’animalier, scegliendo non il classico pattern ma un beachwear con base viola su cui sono stampate delle tigri ruggenti. Melissa Satta al mare indossa una mutina Rip Curl a manica lunga con effetto tie-dye che ricorda gli anni Novanta, mentre Lorella Boccia torna ancora più indietro nel tempo con la stampa a motivi geometrici che richiama il gusto e l’energia dei mitici Sixties. La più elegante è decisamente Noemi, che agita con grazia le maniche svolazzanti del suo intero Roberto Cavalli a stampa jungle.

I top brand

C’è chi in spiaggia non rinuncia a sfoggiare capi di lusso, e anche il beachwear lo sceglie tra quelli proposti dai top brand. Elettra Lamborghini, tra un bikini e l’altro, per un selfie allo specchio indossa un intero Hermès sui toni del rosso e arancio, con l’inconfondibile stampa mors et gourmettes. Riconoscibilissimo grazie logo all over anche quello Louis Vuitton indossato da Marta Losito, bianco e celeste dégradé con coulisse laterali per regolare la sgambatura. Puntano su Versace sia Wanda Nara che Diletta Leotta (in vacanza con Loris Karius e Aria) per il loro costumi interi: la prima con un bel verde vitaminico e fascia a contrasto con l’iconica greca, la seconda con un modello che profuma di mare con coralli e conchiglie.

Anche Ginevra Lamborghini ha scelto il costume intero per la sua estate. Che modello ha indossato? Lo scopri guardando la gallery…

