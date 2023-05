Costumi di primavera, da Caterina Balivo a… Kim Kardashian

Per le vip sboccia la voglia di mettersi in bikini: meglio se colorati e soprattutto sexy

La primavera fresca e piovosa non ferma le vip che anticipano l’estate e non resistono alla tentazione di mettersi in costume. Sui social sfoggiano le curve e i bikini per la prossima stagione, chi posando a bordo piscina e chi già in fuga verso mete esotiche. I trend destinati a dominare già si riconoscono, dai colori vivaci alle fantasie floreali.

Flowers: la primavera sul costume

La primavera esplode sui costumi delle vip, che scelgono volentieri le fantasie floreali. Una è Chiara Ferragni, che ha sfoggiato il fisico asciutto con un due pezzi a fiori dai colori accesi. Più delicati e romantici quelli sul bikini Heavy Manners che Kendall Jenner ha indossato per una pausa relax sotto il sole di Los Angeles, ma non fatevi ingannare dalle apparenze: se le decorazioni ispirano dolcezza, il modello con perizoma è decisamente hot. Le rose rosse fioriscono sul reggiseno a triangolo di Giorgia Palmas, abbinato a slip animalier.

Colori a volontà

In questa primavera esplodono i colori vivaci e accesi, come il rosso del costume La Flaca che ha indossato Caterina Balivo. E’ verde con sottili fili dorati il modello Wikini che Elisabetta Canalis sfoggia nei seflie postati dal Messico, in cui mostra non solo il beachwear della capsule che ha firmato per il brand, ma anche il suo fisico tonico e atletico. Ma nessuno stupisce come Valentina Ferragni, che sceglie un mix di nuance fluo per brillare sotto il sole.

Mai troppo sexy

La sensualità non è mai troppa, soprattutto se si parla di beachwear. Bella Thorne sceglie un costume sexy e giocoso GCDS dedicato a Hello Kitty, che contiene a malapena le sue curve esplosive. Kim Kardashian gioca con le nuance e si fotografa con addosso un intrigante bikini nude. Giulia e Silvia Provvedi non sono seconde a nessuno: i loro due pezzi tutti anelli e laccetti sono l’assaggio di un’estate caldissima.

