I costumi più sexy dell’estate 2024: ecco i modelli più hot

Se è stata un’estate rovente il merito (o la colpa) va anche alle vip che con le loro scelte in materia di beachwear hanno contribuito a far salire le temperature. Sui social si sono divertite a posare in costume scegliendo modelli molto sexy, tra sgambature alte e scorci sul seno. Le più audaci non si sono fatte mancare aperture strategiche per mettere in risalto le forme del corpo.

Slip sgambatissimi

Partiamo dagli slip, che piacciono sgambatissimi per enfatizzare e snellire il più possibile la coscia e disegnare il lato B. Ne è esempio il costume scelto da Ilary Blasi, un bikini Mermazing celeste glitterato che enfatizza le curve sinuose della conduttrice. Anche quello indossato da Giulia De Lellis ha i fianchetti che salgono con audacia al di sopra dell’anca, slanciando le gambe dell’influencer. Ancora più maliziosa Clizia Incorvaia che indossa un due pezzi con laccetti regolabili che permettono di rimpicciolire a piacere la mutandina. Il bikini blu di Taylor Mega, poi, è davvero estremo.

Scorci sul seno

Quella degli scorci sul seno nudo è la tendenza più bollente dell’estate in costume. Michela Persico con un intero scollatissimo ci lascia sbirciare all’interno della scollatura. Focus sullo stesso punto anche per Ambra Angiolini, con un intero Federica Tosi con oblò frontale. Beatrice Valli in alcuni scatti social indossa un bikini dai toni pastello che, a dispetto dei colori romantici, regala un underboob piccante grazie al top ridottissimo. Un’apertura sul top è anche lo strumento di seduzione di Elisabetta Canalis, in due pezzi dai bagliori dorati che la fa risplendere e che sottolinea il suo fisico scolpito. Fatica a contenere il décolleté, il bikini bicolore di Sabrina Salerno: in questa estate il premio dell’outfit più sexy è decisamente suo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Costumi sexy con aperture e oblò

Le vip in costume si divertono a provocare con aperture e oblò che si aprono sul beachwear e regalano inaspettati scorci di pelle nuda. Martina Strazzer sceglie un intero La Reveche rosso fuoco, caratterizzato da due aperture rispettivamente sotto il seno e all’altezza dell’ombelico, che seducono senza mostrare troppo. Decisamente più audace la scelta di Federica Nargi in Talhita: l’ex velina ha scelto un body pieno di oblò e cut-out che lasciano scoperto parzialmente il seno oltre che i fianchi, la pancia e la schiena. Maliziosa come poche anche la scelta di Aurora Ramazzotti con una scollatura vertiginosa che arriva fino all’ombelico, resa ancora più intrigante da un incrocio di laccetti.

Incroci pericolosi

Lacci e stringhe che si incontrano e si incrociano sulle curve delle vip accalappiano i follower in una rete di seduzione. Quelli sul bikini di Giulia Provvedi creano una sorta di ragnatela sia sulla zona del décolleté che sui fianchi e la pancia. Anche Chiara Biasi in Matinée enfatizza il ventre piattissimo con stringhe che si allacciano tra loro a varie altezze. Diletta Leotta , in quest’estate da ricordare, ha sfoggiato un bikini via l’altro. Tutti all’insegna della sensualità, neanche a dirlo, ma secondo noi quello che cattura maggiormente l’attenzione è il costume viola dell’addio al nubilato, con underboob e intrecci provocanti sull’addome.

L’estate in costume delle vip è all’insegna della provocazione: guarda le più sexy nella gallery.

