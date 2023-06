Da Giulia Salemi a Chiara Ferragni, weekend in costume per le vip

Fiori, colori e luccichii per le star, che mettono in mostra le forme nello swimwear firmato

In questo 2023 l’estate tarda un po’ ad arrivare ma le star non si fanno scalfire dal meteo incerto e… si mettono in costume. Complice il ponte del 2 giugno, nell’ultimo weekend sono tante le famose che sono partite alla volta della spiaggia, mettendo in mostra il loro swimwear e, soprattutto, i loro fisici da urlo. Le straniere non stanno a guardare, in una lotta al modello più sexy.

Ferragni, sfida tra sorelle in bikini

In questa carrellata di swimwear partiamo dalle sorelle Ferragni. In vacanza insieme alle famiglie a Forte Dei Marmi, sia Chiara che Francesca hanno scelto colore e fantasia. Chiara Ferragni (che ci aveva dato un assaggio in costume già a marzo) ha optato per un bikini floreale della sua linea, Chiara Ferragni Brand, mentre Francesca Ferragni ha preferito fare pubblicità alla sorella “mancante”, indossando un frizzante modello della collab Valentina Ferragni Studio x Reina Olga (155 euro). Le due si apprestano ad affrontare l’estate con allegria.

Eleganza total black

Il nero, si sa, non passa mai di moda, nemmeno nei costumi da bagno. Classico e senza tempo, riesce a rendere elegante ogni look, anche in spiaggia. In barca con le amiche a Ponza, Federica Nargi è una visione nel bikini luccicante di Oséree (191 euro). Fisico da urlo e mare da favola: ecco le chiavi per lo scatto perfetto. Alba Parietti si scatta un selfie nel bagno della sua casa di Formentera, mostrando le forme al top nell’intero di Miss Bikini Luxe (207 euro), con maliziosi anelli metallici sulla pancia. Total black anche per Rosalinda Cannavò, in un modello asimmetrico firmato Shein (10 euro).

Le straniere (e la Salemi)

Voliamo all’estero, dove le star straniere seducono i follower. Kate Hudson a bordo piscina esibisce il seno e le natiche: niente top per l’attrice, che opta solo per gli slip degradé, celando lo stretto indispensabile con un libro. Bikini azzurro abbinato al micro top per Hailey Bieber, che manda un bacio ai fan mentre prende il sole. Kendall Jenner è infuocata nel due pezzi in jersey rosso The Attico (290 euro). Monocolore anche a casa nostra, con una spettacolare Giulia Salemi nell’arancione firmato Sommer Swim. A caccia di swimwear per l’estate? Sbircia nella nostra gallery… ci sono anche Elisabetta Gregoraci e Cecilia Rodriguez.

Related Posts