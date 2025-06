Intero o due pezzi? Le vip si mettono in costume

Con l’arrivo di giugno e l’estate ormai alle porte, le temperature si alzano e le vip iniziano a spogliarsi. Che sia in barca, in piscina o su spiagge da sogno, il costume da bagno torna protagonista del guardaroba delle star. Ma la domanda è sempre la stessa: meglio intero o bikini? La scelta è personale, ma ciò che è certo è che le celeb amano sfoggiare i modelli più cool e griffati. Ecco allora una carrellata sullo swimwear preferito dalle vip italiane per il 2025, tra pancioni in bella vista, modelli sensuali e tocchi di lusso.

Costumi e pancioni

L’estate 2025 vede protagoniste molte star in dolce attesa, che non rinunciano allo stile nemmeno in gravidanza. Giulia De Lellis opta per un costume intero blu scuro firmato Tezenis, realizzato in tessuto goffrato con effetto 3D: semplice, ma super chic. Anche Veronica Ferraro, in attesa di un maschietto, punta sull’intero: il modello bianco di Fendi è decorato con delicati motivi corallo e abbinato a borsa e kimono. Chi invece non vuole rinunciare al due pezzi è Cecilia Rodriguez che, in Puglia, sceglie un bikini giallo a fiori del suo brand Me Fui: allegro e colorato, è perfetto per le giornate di sole. Elisa Visari è raffinata con il due pezzi Calzedonia in petrolio drappeggiato e dettagli metallici: minimal ma d’effetto.

Vip tutte d’un pezzo

Il costume intero continua a conquistare molte vip: simbolo intramontabile di eleganza e sensualità, è perfetto in tutte le occasioni. Zoe Cristofoli, da poco mamma bis, si gode un momento di relax in piscina con un costume nero firmato Nort Beachwear, dallo scollo profondissimo sulla schiena. La borsa in paglia con la scritta ironica “In my hot mom era” è un’aggiunta simpatica. Tenerezza allo stato puro per Alice Campello e la piccola Bella Morata, che scelgono un modello abbinato della capsule Yamamay x Coistel: stessi colori pastello per mamma e figlia. Tra le proposte più hot c’è quella di Federica Nargi, graffiante e seducente nell’intero animalier di Tezenis, arricchito da tagli cut-out strategici che mettono in risalto le curve e gli addominali tonici.

Bikini per tutti i gusti!

Il due pezzi è sempre la scelta più pratica: si asciuga in fretta, permette un’abbronzatura uniforme e si presta a infinite varianti. Anche quest’anno le vip ne sfoggiano di ogni tipo. Chiara Ferragni non rinuncia al suo lato glamour con un bikini Heavy Manners a quadretti vichy bianchi e neri, arricchito da dettagli floreali. Eleganza e classe per Alice Sabatini, che abbina il modello Clara Aestas agli ombrelloni a bordo piscina: maxi ruches sulla spalla per un tocco bon ton. Sensuale e scintillante, Chiara Nasti illumina Ibiza con il costume total white decorato con cristalli del suo brand Plume Etherée, mentre Wanda Nara conferma il suo amore per il lusso con il triangolo rosa Monogram di Louis Vuitton. Per chi ama il colore, Melissa Satta è un’ispirazione: il suo bikini firmato Missoni con le iconiche righe multicolor è perfetto per una giornata in barca sotto il sole. Elisabetta Gregoraci sceglie il divertente motivo bandana del modello The Attico. Effetto denim per Elodie, in Diesel.

Che si tratti di un costume intero sofisticato o di un bikini trendy e sbarazzino, le vip dettano le tendenze beachwear dell’estate 2025. A fare la differenza sono i dettagli: drappeggi, ruches, tagli cut-out e applicazioni gioiello. Sfoglia la nostra gallery per scoprire tutti i look da spiaggia delle vip!

