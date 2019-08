Cristel Carrisi mamma bis, arriva Cassia

Romina Power e Albano Carrisi sarebbero di nuovo nonni. Cristel Carrisi, figlia del famoso duo canoro avrebbe partorito la sua secondogenita che, sempre secondo le indiscrezioni, si chiamerebbe Cassia.

Il sesso della piccola era stato annunciato direttamente da Cristel, già mamma di un maschietto, Kai, nato nel 2018 ma poco altro si sa su questa famiglia. Sia lei che il marito, il ricchissimo imprenditore cileno-croato Davor Luksic, sono infatti molto riservati e discreti.

Gli indizi social però sono abbastanza inequivocabili, a partire dai molti messaggi di auguri e congratulazioni comparsi in queste ore sui profili dei diretti interessati e da un’immagine postata da Romina Power su Instagram, che ritrae i suoi genitori, Tyrone Power e Linda Christian, con la frase: “Mi mancano sempre. Sopratutto in momenti come questi!”. I “momenti come questi” farebbero pensare a un grande, dolcissimo evento.

Come se non bastasse, qualche giorno fa Romina Power, prima di partire per Zagabria, era stata immortalata, sorridente e felice, insieme a Lavinia Biagiotti intenta a scegliere il corredino per la piccola in arrivo. “E’ difficile scegliere. Sono uno più bello dell’altro!!!”, scriveva nonna Romina circondata dagli abitini di Laura Biagiotti. Non c’è dubbio, Cassia sarà una bimba tanto amata… e molto ben vestita.