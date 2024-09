Ronaldo, che lusso: il diamante della spilla è rarissimo

Il calciatore, premiato per i 140 gol, non rinuncia a gioielli vistosi e costosi

Nel giorno dei sorteggi di Champions League, Cristiano Ronaldo ha ricevuto dalla Uefa anche il premio come miglior marcatore di tutti i tempi da quando il torneo ha debuttato. In una giornata così importante, che l’ha visto due volte protagonista, il calciatore portoghese non poteva certo rinunciare a brillare. E per farlo al meglio, ha scelto gioielli che si fanno notare: lussuosi e prestigiosi. In più accanto a lui c’era Georgina Rodriguez, sempre più orgogliosa del suo compagno, bellissima e anche lei con un collier preziosissimo.

La giornata da protagonista di Cristiano Ronaldo

Con 140 gol in 183 presenze, Cristiano Ronaldo è l’attaccante che in Champions League ha messo più palloni in rete (davanti a Leo Messi e Robert Lewandowski). Per questo durante il gala al Grimaldi Forum di Montecarlo la EUFA ha deciso di premiarlo con un riconoscimento speciale. Durante lo stesso evento è stato anche protagonista di un momento divertente con Gigi Buffon. Entrambi erano sul palco quando al portoghese è stata fatta una domanda sul suo incredibile gol in rovesciata contro la Juve nel 2018. Lui, per tutta risposta, si è messo una mano sul cuore e rivolgendosi al portiere ha detto: “Scusa Gigi, scusa”. Scatenando l’ilarità generale.

I gioielli incredibili

Completo nero con giacca doppiopetto e camicia e cravatta bianche: Cristiano Ronaldo ha scelto un look ineccepibile per il gala a Monaco. Ma come si dice, il diavolo è nei dettagli. E in questo caso la scelta diabolica è stata quella dei gioielli: un paio di orecchini e una vistosa spilla Messika. Quest’ultima è caratterizzata da uno straordinario diamante da 33 carati, tagliato da una rara pietra grezza da 110 carati che faceva parte di una collana di 2.550 pietre dello stesso tipo. Un gioiello che rispecchia l’eccellenza e la dedizione incarnate dal calciatore. Il calciatore sfoggia anche dei vistosi orecchini in oro bianco e diamanti. Del resto, quella per i preziosi è una passione che ha sempre avuto: negli anni Ronaldo ha sfoggiato costosissimi anelli, bracciali e soprattutto orologi.

Georgina Rodriguez bella e ingioiellata

Accanto a Cristiano Ronaldo in un momento così speciale non poteva mancare Georgina Rodriguez. “Complimenti al miglior marcatore della storia della Champions League. Cristiano ti meriti il ​​meglio del mondo amore mio” ha scritto su Instagram, orgogliosa del suo compagno. Per partecipare all’evento di gala ha scelto un miniabito di raso bianco Dolce&Gabbana, un capo nato dalla collaborazione tra il brand e Kim Kardashian. Il vestito fasciava perfettamente le curve dell’influencer, che ha deciso di accessoriarlo con décolleté bianche e una Birkin Himalaya di Hermès. Non si può certo dire che brillasse di luce riflessa perché anche lei, grazie ai gioielli, luccicava come una stella. Al collo faceva bella mostra di sé un importante e preziosissimo collier Messika, con orecchini abbinati.

L’estate di Georgina e Cristiano

Il riconoscimento ricevuto a Monaco da Cristiano Ronaldo arriva a coronamento di un’estate indimenticabile, fatta di vacanze e amore. A giugno la coppia ha alloggiato in un un resort esclusivo sul Mar Rosso, un vero angolo di paradiso con prezzi che si aggirano sui 4mila euro a notte. Ma tra le mete toccate da CR7 e la sua compagna ci sono anche il Portogallo e Maiorca, tra hotel di lusso o a bordo dello yacht. L’influencer ha indossato sui social i suoi look sensuali e provocanti: dall’abito lungo, attillato e trasparente Aya Muse all’ammiccante minidress Goi con stampate le cover di Playboy. Cristiano può sfoggiare tutti i gioielli che vuole, ma nulla sarà mai bello e prezioso quanto la donna che ha accanto.

