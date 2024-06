Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nel resort da 4mila euro a notte (col costume da 40 euro)

Vacanze di lusso in famiglia per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia ha svelato ai follower alcuni scorci della location da sogno in Arabia Saudita che ha scelto per il relax. Un luogo accessibile a pochi, perfetto per questa famiglia che ha bisogno di riservatezza. In valigia, soprattutto costumi. E gioielli per quanto riguarda Georgina.

Vacanza di lusso formato famiglia

Sono scatti tenerissimi quelli mostrati da Georgina Rodriguez: un selfie a letto, i bambini che giocano in camera, Cristiano Ronaldo che colora insieme alle bambine, poi tutti in acqua a rinfrescarsi. La location però, è mozzafiato e le attività che la famiglia si concede non sono proprio per tutti. Una partita di padel per Cristiano Jr., il maggiore, ormai 14enne. Bagno nella piscina privata per i piccoli. Un bel massaggio per Eva e Alana Martina (le due girls di casa, rispettivamente 6 e 7 anni).

Sul profilo social del campione c’è spazio per una ricorrenza importante: “Buon compleanno ai miei amori Eva e Mateo! Papà vi ama tantissimo”, scrive a corredo di uno scatto con in braccio i gemelli.

Il guardaroba di Georgina Rodriguez

Non serve molto in posti come questi. Infatti, quello che vediamo sui social della coppia sono prevalentemente costumi e abbigliamento sportivo. Cristiano Ronaldo mostra un boxer Gucci (580 euro) e diversi capi Nike. Georgina Rodriguez sfoggia un bikini Calzedonia (40 euro il top) e un cappellino Chanel. A luccicare, non solo grazie alla luce vivida dell’Arabia Saudita, sono anche i preziosissimi gioielli che la modella sfodera con nonchalance. Un grosso smeraldo brilla attorno al suo collo, mentre un anello con un enorme diamante adorna il suo anulare, al polso il classico bracciale Love di Cartier nella versione in oro bianco con pavé (68mila euro).

La location

Nessuno si stupisce del tenore di vita di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia. D’altronde, l’attaccante portoghese ingaggiato dalla squadra saudita Al-Nassr gode di compensi tra i più alti nel mondo del calcio.

L’angolo di paradiso dove ha scelto di portare la famiglia si chiama Nujuma, A Ritz-carlton Reserve: ecoturismo di altissimo livello. Si trova su un’isola privata appartenente al gruppo di isole Blue Hole del Mar Rosso. Il resort fa parte del progetto The Red Sea, e si compone di 63 ville sul mare (raggiungibili in barca o in idrovolante), con piscina privata, telescopio per scoprire il cielo stellato e accesso diretto alla spiaggia. Alto livello di privacy per questa struttura di lusso di recentissima apertura. Il costo a notte? Si aggira, in questa stagione, sui 4mila euro a notte.

Related Posts