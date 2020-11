Uno è serio, determinato, capace di sacrificio pur di raggiungere l’obiettivo. L’altro è esuberante, sregolato, fuori da ogni schema. E’ proprio la coppia che non ti aspetti, quella formata da Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann. Entrambi però sono fashionisti e con il fiuto per gli affari, hanno unito le forze per una linea di occhiali da sole dal design senza tempo firmati CR7 in collaborazione con Italian Independent.

Si tratta di modelli dal design elegante, di tendenza e classico allo stesso tempo, in vendita online. Ma acquistare un paio di occhiali da sole senza prima averli provati può essere una mossa azzardata, e Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann lo sanno bene. Come fare allora per permettere a tutti di farsi un’idea più precisa prima dell’acquisto? Ed è qui che arriva il colpo di genio. CR7 ha lanciato un filtro Instagram che consente di provare le montature, per lo meno virtualmente, e verificare quale si adatta di più al proprio viso. Un modo per prendersi tutto il tempo per scegliere senza la paura di sbagliare.

Cristiano Ronaldo non poteva trovare un testimonial migliore di sé stesso per lanciare la novità. Su Instagram sfoggia uno dei suoi sorrisi più accattivanti mentre si filma per un video con il filtro attivo. Gli occhiali da sole cambiano uno a uno sul suo volto, e lui si pavoneggia davanti all’obiettivo. Intanto una montatura nera con lenti azzurrate lascia il posto a un paio di aviator in metallo color oro e lenti gialle.

“Bianco e nero”, dice in italiano mostrando quelli con i colori della Juve, poi ne sfoggia anche una paio blu. “Hope you like it!” (Spero che vi piaccia), conclude facendo l’occhiolino, sicuro di aver conquistato i suoi follower.

Anche Lapo Elkann condivide su Twitter il video di Cristiano Ronaldo. Mentre sul profilo Instagram di Italia Independent si toglie la maglietta per improvvisare delle flessioni dicendosi “ispirato da Cristiano”. Mascherina tricolore, fisico atletico e muscoloso, maglietta con messaggio femminista. Ovviamente non dimentica di indossare la montatura CR7, “L’occhiale giusto per tutti (i fuoriclasse)”.

