Un’estate a gonfie vele, quella di Cristina Buccino. Sui social racconta per immagini le sue vacanze sempre in movimento, tra gite in barca e pomeriggi in piscina dove non c’è spazio per la noia. Le mete prescelte sono da sogno: da Monaco a Ibiza, da Capri fino alla Sicilia, dove ha trascorso qualche giorno indimenticabile con la sua nuova fiamma, Daniele Scardina. Su Instagram regala ai follower pose bollenti in un sottile gioco di sensualità. Con lo sguardo sognante, la pelle abbronzata e le curve esaltate da bikini super sexy fa perdere la testa.

I bikini preferiti da Cristina Buccino

Forme così perfette sarebbe un peccato nasconderle. E allora Cristina Buccino le esalta al meglio, sfoggiando uno dopo l’altro bikini rivelatori che enfatizzano i suoi punti forti. I due pezzi I am bikni valorizzano il décolleté florido, tra fantasie animalier e top a fascia con aperture strategiche. Non rinuncia ai modelli lace up, vero trend di stagione, con quelle stringhe che si intrecciano ammiccanti sul ventre piattissimo. Per quanto riguarda gli slip, i suoi preferiti sono quelli sgambatissimi, che stuzzicano la fantasia dei follower svelando il tatuaggio all’altezza dell’inguine.

Cristina Buccino manda ko Daniele Scardina

Nelle cartoline social che manda ai fan, Cristina Buccino preferisce farsi fotografare da sola. Si mette in posa per scatti che lasciano a bocca aperta, ma si sbilancia poco sui dettagli. Alla sua vita privata ci tiene parecchio, per questo cerca di esporsi il meno possibile. Il suo nuovo amore però non poteva passare inosservato: da qualche tempo fa coppia con Daniele Scardina, l’ex fidanzato di Diletta Leotta. I due sono stati paparazzati insieme all’uscita di un locale milanese presi dalle effusioni. Poi, in vacanza in Sicilia con amici, hanno condiviso alcune foto che non lasciano dubbi.

Al fascino mediterraneo di Cristina Buccino, il pugile non ha saputo resistere, e le sue curve pazzesche in bikini l’hanno mandato subito ko. E guardando le foto della nostra gallery… come dargli torto?

