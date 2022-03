Cristina Buccino sexy e glamour alle Maldive

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Da copiare Adatto per questa occasione Come lo indossa 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Cristina Buccino si è presa una pausa dalla routine quotidiana ed è volata in un vero paradiso. Ha scelto le Maldive come meta della sua vacanza, dove trascorrere qualche giorno di vacanza sotto il sole caldo dei Tropici. Lì, accarezzata dalla sabbia bianchissima e baciata dal mare cristallino, si è goduta un po’ di relax e divertimento.

Look e curve da capogiro

Tanti bagni di sole, serate eleganti e risate in allegria per Cristina Buccino, che ha trascorso giornate calde e spensierate insieme a sua sorella Maria Teresa Buccino a cui è legatissima. Dal paradiso tropicale non ha esitato a mandare cartoline mozzafiato ai follower, sfoggiando con orgoglio look e curve. Dai costumi stilosi e seducenti alle mise da sera provocanti e ricercate, scegliendo cosa mettere in valigia ha saputo mescolare alla perfezione glamour e sensualità.

Cristina Buccino elegante anche in spiaggia

n spiaggia, Cristina Buccino è un’esplosione di sex appeal. I suoi costumi sono intriganti, tra slip sgambatissimi e scollature vertiginose. Sa colpire con la sua avvenenza disinibita ma senza rinunciare all’eleganza nemmeno in riva al mare, come quella scintillante del costume intero MJ BIkini Luxe. Si presta al gioco della seduzione, nascondendo il topless con la giacca traforata Gaelle. Oppure emerge dall’acqua come una Venere, sorridente e bellissima con le stelle disegnate sul due pezzi.

Look da sera chic e seducenti

Il gusto di provocare non si spegne nemmeno quando il sole dei tropici tramonta. Per le nottate calde Cristina Buccino sfoggia uno dietro l’altro outfit che lasciano senza fiato. Il tubino nero Amazuìn sottolinea le curve con discrezione, lasciando agli intrecci sulla scollatura il compito di intrigare. Non mancano spacchi e scollature provocanti, ma è con l’abito in maglia metallica Jaada Studio che lascia a bocca aperta, con le trasparenze che regalano scorci mozzafiato sul suo corpo. A far sognare non solo solo le sue forme sinuose ma anche le borse glamour e firmate che non mancano mai di completare ogni suo look. Un outfit più bello dell’altro per una vacanza indimenticabile, guardali tutti nella gallery…

