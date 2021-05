Cristina Chiabotto e i primi look di Luce, tra dolci fiori e strisce juventine 

Guardaroba allegro per la figlia dell'ex Miss Italia, che per abiti e carrozzina punta sulla fantasia

“Una nuova ragazza della Juventus”, scrive Marco Roscio orgoglioso su Instagram, postando una foto dove tiene in braccio la figlia neonata, Luce, con addosso la maglia della squadra torinese. Il manager e la moglie Cristina Chiabotto sono due bianconeri sfegatati e intendono portare avanti questa tradizione anche con la loro piccola. Oltre al suo nome, Luce appunto, sul capo è anche stampato il numero 7, in riferimento al 7 maggio, giorno in cui è nata la bimba.

Quella formata da Cristina Chiabotto e Marco Roscio è una coppia molto riservata, i due condividono poco sui social. La gioia per l’arrivo di Luce però è incontenibile e così ecco che i due ci fanno scoprire qualche dolce dettaglio della nuova vita da genitori. A partire dai look della bambina. Se Cristina e Marco non hanno perso occasione per “convertire” la figlia alla fede juventina, la bebè può vantare anche altri outfit, più romantici e femminili.

Per il debutto social di Luce mamma Cristina ha selezionato una delicata tutina grigia con tanti fiori bianchi. “Sei il regalo più bello della vita”, ha scritto l’ex Miss Italia a corredo dello scatto, dove compare anche una tenerissima manina. Famosissima in Italia, Cristina Chiabotto ha ricevuto tanti regali dagli amici famosi e dai fan. Con i pagliaccetti in tessuto liberty di Pupi Solari o le culotte in sangallo con maxi fiocco firmate La Stupenderia, la bimba si prepara per la bella stagione, ormai alle porte. E per le passeggiate nelle campagne piemontesi starà comoda nella carrozzina Cybex by Jeremy Scott a tema Minnie. Un modello frizzante e simpatico per una bimba molto amata.

