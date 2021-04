Cristina Chiabotto, premaman elegante in attesa di Luce

MORSO DELLA VIPERA Come li indossa Da copiare Adatti per questa occasione Mai visti 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ormai è davvero questione di giorni. Cristina Chiabotto ha già iniziato il countdown per la nascita della sua prima figlia. Il parto è previsto per il 4 maggio e la ex Miss Italia non sta più nella pelle. E’ sposata dal 2019 con l’imprenditore Marco Roscio e già un po’ cullava l’idea di diventare mamma: il suo desiderio sta per diventare realtà.

Tutto pronto per l’arrivo della new entry in famiglia

In casa di Cristina Chiabotto è già tutto pronto per l’arrivo di Luce. La cameretta è arredata, sui toni del bianco con un lettino Nanan. Anche la carrozzina è stata scelta: una Cybex rossa frizzante e grintosa. La futura mamma ha dipinto anche un bel quadro per la sua piccolina, con una mongolfiera che vola leggera: “Con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita” ha scritto sui social.

La scelta del nome

Su come chiamare la sua piccolina, Cristina Chiabotto non ha mai avuto dubbi. “Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa”, ha svelato al settimanale Gente. Il secondo nome sarà Maria, quello dell’amata nonna che l’ex Miss Italia ha perso da poco a causa del Covid.

Eleganza e sensualità, le scelte perfette di Cristina Chiabotto

Bellissima lo è sempre stata, ma con la gravidanza Cristina Chiabotto è ancora più radiosa. Ha preso 10 chili e non ha mai smesso di prendersi cura del suo corpo, tra attività fisica e trattamenti di bellezza. Per valorizzare le sue forme da futura mamma ha scelto un premaman iperfemminile ed elegante. Linee morbide e tessuti che scivolano sul pancione sono state le sue scelte vincenti, come il wrap dress color vinaccia Atelier Emé o il vestitino cipria che lascia nude le spalle e con le maniche ampie e ricamate. Spazio anche alla sensualità, con la nuvola di tulle Philosophy con trasparenze all’altezza del ventre oppure il sofisticato trench fucsia Alberta Ferretti. Gli accessori sono semplici e mai troppo vistosi: quello più bello è il suo sorriso felice, a cui non rinuncia mai.

