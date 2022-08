E’ un gioiello che, almeno nelle intenzioni, brillerà per sempre al dito di chi lo riceve. Per questo la scelta dell’anello di fidanzamento è davvero importante. Quelli che sfoggiano le vip sono da favola, tra i modelli più classici e sobri a quelli insoliti e stravaganti.

Anello di fidanzamento mini o maxi?

La regola d’oro nella scelta dell’anello di fidanzamento vuole che la pietra non superi gli 0,3 carati, in modo da poter essere indossato agevolmente nel quotidiano. Quello che Riccardo Nicoletti ha donato a marzo a Francesca Ferragni sembra più o meno rispettarla: il gioiello è minimal e classico, con una fascia d’oro bianco e il diamante incastonato. Travis Barker, al contrario, ha voluto strafare: l’anello scelto per Kourtney Kardashian ha un brillocco di dimensioni stimate di 15 carati, grande praticamente come una mandorla (QUI puoi saperne di più). Sicuramente pesante e poco comodo da portare, ma è un sacrificio che la futura sposa è disposta a fare volentieri.

Non solo il classico diamante

Se il diamante è la scelta più gettonata per l’anello di fidanzamento, niente vieta di spaziare con la fantasia e puntare su versioni colorate. Quello che Ben Affleck ha regalato a Jennifer Lopez, ad esempio, è verde: una pietra rarissima e, ovviamente, molto costosa. Il prezzo del brillocco è stimato tra i 5 e i 10 milioni di dollari, QUI puoi trovare maggiori dettagli (mentre QUI trovi tutti gli anelli di fidanzamento che JLo ha collezionato negli anni).

Un gioiello personalizzato

Per chiedere la mano di Megan Fox, quel romantico di Machine Gun Kelly ha commissionato un gioiello in oro bianco con uno smeraldo e un diamante a forma di pera che, uniti, formano un cuore. Le pietre si riferiscono ai mesi di nascita dei due amanti. L’ha progettato il futuro sposo in collaborazione con il gioielliere Stephen Webster concentrandosi sul valore simbolico, ma anche l’aspetto estetico non è niente male (maggiori dettagli li trovi QUI).

A ognuno la sua forma

Anche sulla forma della pietra ci si può sbizzarrire a piacimento. L’anello di fidanzamento ricevuto da Sofia Richie come promessa d’amore ha un diamante con taglio a smeraldo che brilla su una fascia di platino: una delle scelte più classiche ed eleganti. E’ invece personalizzato quello di Avril Lavigne: il suo fidanzato Mod Sun ha incaricato la gioielleria XIV Karats di tagliarlo a cuore e montarlo su una fede con diamanti più piccoli. Un design che per loro ha un forte significato simbolico: quando si sono incontrati per la prima volta indossavano lo stesso anello a forma di cuore. Sfoglia la gallery per sognare con l’anello di fidanzamento delle star, qual è il più bello?.

Related Posts