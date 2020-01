Quando si è sempre sotto i riflettori è importante che ogni minimo dettaglio sia curato alla perfezione. Nella vita privata come sui red carpet, se si vuole davvero colpire non basta più scegliere un abito scenografico. Gioielli vistosi, acconciature complicate, make up insoliti… le star le provano tutte, ma le più fashioniste lo sanno: per lasciare davvero il segno bisogna puntare sulla nail art.

Le unghie sono la nuova frontiera della comunicazione e dell’estetica: lunghe, colorate, lanciano messaggi e veicolano idee e scelte. Ne sa qualcosa Kylie Jenner, che su Instagram sfoggia una dietro l’altra maincure stravaganti, rigorosamente realizzate con smalti della sua linea Kylie Cosmetics. Selena Gomez usa la nail art per lanciare il suo album, “Rare“: le quattro lettere spiccano in nero sulle unghie smaltate di bianco.

Nail art ai Grammy Awards

Sul red carpet dei Grammy Awards se ne sono viste letteralmente di tutti i colori: dalla scacchiera bianca e rosa di Dua Lipa alla nail art gioiello con pendenti di diamanti di Lizzo. Priyanka Chopra ha disegnato su un’unghia il numero 24 in ricordo di Kobe Bryant, scomparso poche ore prima. Cardi B ha sfoggiato artigli tempestati di brillanti. Ma la più “graffiante” di tutte è stata Billie Eilish che non solo ha fatto incetta di premi, ma ha sfoggiato una manicure con il logo di Gucci perfettamente in pandant con l’outfit.

Il trend delle unghie griffate

Quella della nail art griffata è una moda che prende sempre più piede tra le celebrità, da Beyoncé che si è disegnata sull’unghia le inconfondibili tre strisce di Adidas per il lancio della sua nuova linea di scarpe, a Jennifer Lopez che ha scelto di decorare le dita con applicazioni ispirate a Versace (di cui è testimonial). Cede al trend anche Madelaine Petsch, star della serie “Riverdale”, che dimostra una passione smodata per Louis Vuitton.

Eleganti e di classe? Se ne può discutere… quello che è certo è che si fanno notare.

