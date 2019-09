Da Chiara a Taylor: star col costume giallo

Il giallo è il colore del sole… oltre che la tonalità più amata dalle star in questa estate 2019. Sulle spiagge, in piscina o in città il total yellow nei costumi è d’obbligo.

Italiane o straniere poco cambia, sono tutte pazze per il giallo. Giulia De Lellis sui pattini è un sogno anni Ottanta nel due pezzi Bikini Lovers. In vacanza a Ibiza, Guendalina Canessa fa un po’ di palestra in un modello davvero striminzito mentre Taylor Mega è tutta un laccio nel bikini della sua linea Mega Swim.

Il giallo dona anche alle bionde, dalla sorridente Chiara Ferragni in Calzedonia alla bombastica Diletta Leotta. All’estero, Izabel Goulart fa impazzire il fidanzato Kevin Trapp nel micro bikini che enfatizza il corpo perfetto mentre Kylie Jenner, in vacanza con le amiche, sceglie un intero insolito Mint Swim e lo abbina alle unghie.