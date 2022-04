Non serve aspettare l'estate per sfoggiare le curve e le nuove tendenze

Non c’è bisogno di aspettare l’estate per mettersi in costume. Questo le vip lo sanno bene, e infatti eccole sui social già pronte a sfoggiare interi e bikini. Molte sono partite per una breve pausa al caldo prima della bella stagione approfittando per sfoggiare le curve al sole e le novità in fatto di beachwear.

Pasqua in costume

Sono tante quelle che hanno approfittato della Pasqua per indossare i primi costumi dell’anno. A cominciare da Giorgia Venturini che, alle Maldive, insieme al bikini mette in mostra anche il pancione. C’è anche Elena Santarelli in spiaggia, sofisticata e sensuale con l’intero nero Ele Collection. Carolina Stramare è volata a Dubai, e in piscina mette in mostra le curve bollenti e il costume dalla fantasia fiammeggiante per un concentrato di sex appeal.

Mai troppo sexy

Per quanto riguarda la scelta del costume da scegliere, la regola d’oro è: che sia sexy più che mai. Taylor Mega la prende alla lettera e in vacanza alle Maldive si crogiola in acqua con addosso un bikini blu ridottissimo, che lascia totalmente scoperto il lato B. Cristina Buccino è sulla stessa lunghezza d’onda. Durante la sua vacanza ai Tropici (ne abbiamo parlato QUI) lei ha osato con un costume intero Amazuin che apriva intriganti scorci sul décolleté grazie all’intreccio dei laccetti.

Le vip in costume non temono il bianco

Il bianco è sempre stato un po’ problematico e sono poche quelle che si sentono a loro agio con addosso un costume di questo colore. Dayane Mello è sicuramente una di queste, e posa con un due pezzi candido e allo stesso tempo peccaminoso. Un altro esempio lo offre Cecilia Capriotti a Dubai ha scelto l’intero e in spiaggia si è divertita a fare la diva con le frange svolazzanti intorno alla scollatura. C’è anche Sharon Fonseca che a Miami (QUI puoi saperne di più) ha indossato un bikini immacolato per fare il bagno.

Fantasie ruggenti e colori accesi

Le nuance accese e festose sono perfette per stare al centro dell’attenzione. Elettra Lamborghini in vacanza a Sharm el-Sheikh (QUI i dettagli) ha posato con un costume rosa fluorescente Versace, invece Tina Kunakey ha scelto il verde per il suo bikini. Le più audaci osano con le fantasie animalier: quest’anno quella tigrata è la preferita dalle vip. Melissa Satta preferisce l’intero con il pattern in versione classica, Giulia Calcaterra stupisce con un mix di colori inedito per un effetto ancora più ruggente.

Anche Elisabetta Canalis e Paola Turani sono già in costume, quale mood avranno scelto? Per scoprirlo cercale nella gallery…

