La primavera è iniziata, salgono le temperature, sbocciano i primi fiori e anche i sensi si risvegliano. Una voglia di seduzione crescente a cui è impossibile resistere travolge le vip, che sui social non si fanno trovare impreparate. Romantiche o provocanti, dolci o spregiudicate: posano in intimo svelando corpi favolosi e curve sinuose… ma anche le tendenze per la lingerie della prossima stagione.

Pizzo nero, il classico intramontabile

Con il nero non si sbaglia mai, questo è risaputo. L’intimo total black, soprattutto se impreziosito da ricami, pizzi e applicazioni, è un evergreen della seduzione. Non a caso lo sfoggia Elisabetta Canalis con un reggiseno a balconcino con motivo floreale e perizoma ridottissimi. Anche Giulia De Lellis è una bomba sexy: la sua lingerie Tezenis in tulle con pois è romantica, ma la sua posa con i jeans sbottonati è davvero piccante.

L’intimo rosa fa tendenza

In fatto di colori, è il rosa la nuova frontiera dell’intimo. Lo sceglie Melita Toniolo sfoggiando le forme morbide con la lingerie dalla tinta tenue che lancia un messaggio di body positivity: “Love myself” (amo me stessa in italiano) c’è scritto sull’elastico. Anche Carolina Stramare in Yamamay punta sui toni pastello, mentre Dayane Mello preferisce il fucsia per il suo completo canotta e culotte: una tonalità decisamente più aggressiva e spregiudicata, proprio come lei.

Ricami, trasparenze e fantasia

Non è lingerie senza la giusta dose di trasparenze per sedurre e ammaliare. Lo sa bene Justine Mattera, che infatti posa con l’intimo Chitè in pizzo e seta che gioca con il vedo non vedo. Sull’underwear Intimissimi di Chiara Ferragni ci sono delicati fiorellini bianchi su fondo lilla tenue che portano un tocco romantico, senza però rinunciare a quel pizzico di seduzione che non guasta. Candida e ammaliante tra le lenzuola, anche Federica Nargi gioca con la provocazione tra i ricami del suo completino.

