Sexy, colorate e spregiudicate: le vip in spiaggia in costume sono una vera gioia per gli occhi. I bikini hanno linee ridottissime, con aperture tattiche che svelano scorci seducenti. Le tinte si fanno notare e brillano sotto il sole accendendosi con fantasie di ogni tipo. La più amata è quella animalier, non solo il classico leopardato ma anche il tigrato che esplora nuove sfumature di colore. L’estate è iniziata: ecco le tendenze da portare in spiaggia.

Curve al sole in costume

Diciamoci la verità: più i bikini sono ridotti e più le vip li amano. I top micro e gli slip sgambatissimi vincono a mani basse: a partire da Taylor Mega che in Dior si crogiola al sole e sfoggia le curve toniche e bollenti. Sophie Codegoni, fresca di reality, non è da meno. Tra le fan del costume rivelatore anche Natalia Paragoni, più sexy che mai con il suo due pezzi dalle aperture intriganti e seducenti.

Fantasie e colori accesi

I colori per il mare sono intensi e vivaci, come il turchese del costume di Dayane Mello. Soleil Sorge brilla sotto il sole con il bikini in tessuto laminato verde della sua linea di beachwear (ne abbiamo parlato QUI). Anche le fantasie piacciono molto, e sono un alleato per catturare sguardi. Valentina Ferragni scelgie il paisley del due pezzi Etro mentre Elena Santarelli si mette in posa con un elegante intero dal motivo floreale.

Graffianti in spiaggia con il costume animalier

La fantasia animalier è la più cool dell’estate (QUI puoi vedere chi non ci rinuncia) e le vip ne sono sedotte. Giulia De Lellis va sul classico: le macchie di leopardo riscuotono sempre grande successo. Giulia Salemi in spiaggia lascia il segno con il costume GoldSand tigrato abbinato al copricostume. Paola Turani in Netiquette aggiunge anche una nota di colore: nel suo caso, le righe della tigre sono lilla su sfondo bianco.

Ci sono anche Caterina Balivo ed Elisabetta Gregoraci tra le vip in costume. Cosa indossano? Scoprilo nella gallery…

