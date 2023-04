Lo street-style dei vip, da Giulia Salemi a… Ibrahimovic

Chi non rinuncia all'eleganza nemmeno nei momenti più informali e chi non vede l'ora di mettersi in tuta

Siamo abituati a vederli vestiti di tutto punto durante eventi mondani o apparizioni tv, ma anche quando vengono sopresi nella loro quotidianità i vip hanno qualcosa da dire in fatto di look. Lo street-style delle celebrità è eclettico e vario e offre spunti di ogni tipo, tra chi non rinuncia all’eleganza neanche per un giro di shopping e chi non vede l’ora di mettersi in tuta.

Passeggiate in città

Nicole Murgia a Roma sfodera una borsa costosa. In quanto a lusso nella Capitale, non sono da meno Chiara Nasti e Mattia Zaccagni paparazzati senza il figlio: il look dell’influencer supera i 15mila euro.

Per la passeggiata a Milano, Giulia Salemi non rinuncia all’eleganza. Cappotto cammello e borsa Prada al braccio compongono il suo outfit per un giro in centro. Del tutto diverso lo street-style di Zlatan Ibrahimovic che sotto al blazer porta una calda felpa Gucci e sneakers ai piedi. Si fa notare Joe Bastianich tra le vetrine della Capitale della moda: non solo per il cappello da cow boy, ma anche per il lussuoso cardigan Alanui.

Pronti per lo shopping

Benedetta Porcaroli si concede una giornata di shopping a Roma. Fa acquisti in profumeria e si fa notare con il nuovo hairstyle. Pantaloni baggy gessati, giubbotto in cuoio, stivaletti e t-shirt bianca compongono il suo street-style. Milly Carlucci è stata paparazzata mentre approfitta degli ultimi saldi. I fotografi l’hanno scovata impeccabile come sempre mentre prova un piumino argentato da Suns Boards. Fabio Volo ha scelto Zara per le compere: il suo outfit è casual con camicia a quadri, maglietta e jeans.

Al parco con i figli

Per una giornata al parco con i figli l’ideale è scegliere un look pratico e informale, come fanno Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Per il pomeriggio con la figlia Mia l’ex nuotatore sceglie la tuta e la showgirl si fa notare con i pantaloni M Missoni. Tra le giostre per i più piccoli si incontra anche Luca Argentero con la sua Nina Speranza. Per l’attore calzoni cargo e smanicato compongono il look, sua moglie Cristina Marino è più formale mentre spinge la carrozzina di Noè Roberto. Nina Zilli con il pancione non rinuncia a coniugare stile e comodità nel suo street-style con bomber, felpa coloratissima e pantaloni Adidas.

Si godono una passeggiata di coppia Guenda Goria e Mirko Giancitano e il loro street-style coloratissimo non passa inosservato: cercali nella gallery…

