Da JLo a Manuela Arcuri, ecco gli abiti delle spose di luglio

Non si ferma la lunga scia delle nozze vip. Dopo aver ammirato le spose di maggio (QUI) e quelle di giugno (QUI), è ora di scoprire cosa hanno indossato quelle che hanno coronato il loro sogno d’amore a luglio. Dagli abiti da sposa sontuosi a quelli minimal, da quelli romantici ai più sexy… ce n’è per tutti i gusti.

La star che ricicla l’abito

Ormai indossare lo stesso vestito in più occasioni mondane non è più un tabù (ecco gli abiti con una “doppia vita”). Non c’è da stupirsi allora se persino le spose tirano fuori vecchie conoscenze dall’armadio. L’idea del riciclo nuziale è piaciuta a Jennifer Lopez che, per il sì a sorpresa a Las Vegas con Ben Affleck (QUI i dettagli), ha indossato un abito bianco molto semplice e senza fronzoli cimelio di un suo vecchio film.

Abito da principessa o pantaloni?

Quello di indossare un abito da principessa è il sogno di molte spose. Elegante e sontuoso, magari con corpetto attillato e gonna a sbuffo, proprio come quello di Valentina Pace (ne abbiamo parlato QUI).

Nina Senicar interpreta il tema in maniera più moderna: corsetto e gonna ampia, ma linee pulite e spacco decisamente sexy (QUI puoi scoprirne di più).

La strada opposta è quella battuta da Francesca Pascale e Paola Turci, entrambe in pantaloni alle loro nozze. La prima era elegantissima e sensuale con una tuta Alberti Ferretti, la seconda chic come non mai in completo tre pezzi Fendi (QUI altri dettagli)

Lo strascico è protagonista

Lo strascico ha sempre il suo fascino, e le spose di luglio lo confermano. A Viky Varga piace talmente tanto che l’ha voluto su tutti e tre i suoi abiti da sposa, persino sul minidress che ha sfoggiato per il taglio della torta. Nemmeno Eleonora Boi ne ha fatto a meno e per le nozze con Danilo Gallinari ha indossato un abito Pronovias attillato e ricamato con una lunghissima coda in pizzo. Tra le spose di luglio c’è anche Manuela Arcuri: cerca i suoi tre look nella gallery…

