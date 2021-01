Da Lady Diana a Kate, la passione per i jeans è… reale

Ormai da decenni sulla cresta dell’onda, i jeans hanno attraversato la storia della moda. Nati come tenuta da lavoro, sono da tempo protagonisti dello street style e hanno fatto la loro comparsa anche sui red carpet più prestigiosi. Sono una presenza immancabile in ogni guardaroba e mettono d’accordo davvero tutti: da chi non fa caso alle tendenze alle vere fashion victim. Piacciono alla gente comune come alle star, e anche i reali hanno dovuto capitolare difronte al fascino irresistibile del denim.

Lady D e Fergie in jeans negli anni 90

Da vera trend setter, negli anni 90 Lady Diana nel suo guardaroba ha fatto spazio ai jeans accanto agli abiti da sera più lussuosi. Grazie alla sua classe innata, la principessa sapeva rendere elegante anche il capo casual per eccellenza, semplicemente abbinandolo a mocassini e camicia bianca. D’accordo con lei la sua amica/rivale Sarah Ferguson, con i pantaloni in denim negli scatti insieme alle figlie Eugenia e Beatrice.

Kate e William, il denim è un vizio di famiglia

Una passione, quella per i jeans, che ha contagiato anche il principe William. Li portava da bambino, e poi da adolescente, e non li ha abbandonati nemmeno da grande. Per fortuna piacciono anche a sua moglie Kate Middleton, che preferisce i modelli skinny. Insieme li indossano persino nella cartolina di Natale postata sulla loro pagina Instagram ufficiale. Anche per i piccoli di casa scelgono il denim, dalla salopette del principe George a quella della principessa Charlotte.

Harry e Meghan tra classici e strappi alle regole

Da fashion addicted qual è, Meghan Markle non poteva rinunciare ai jeans. Come la cognata ama specialmente quelli attillati. Ma, meno attenta di lei al protocollo, osa anche modelli strappati e dall’orlo sfrangiato. Li ha portati addirittura a Wimbledon, in barba al severo dress code. Suo marito, il principe Harry, le dà ragione: lui però li vuole solo super classici, preferibilmente in tonalità molto scure.

Con il loro fascino intramontabile, i jeans sono riusciti nell’impresa miracolosa di mettere d’accordo praticamente tutti i membri della royal family: li indossa persino Camilla Parker Bowles! Guardali tutti nella gallery…

