Odino Trussardi, Matilda Ferragni, Tano Icardi, Lila Bausini… se non sapete di chi stiamo parlando significa che non siete abbastanza social. Cosa c’è di più tenero e acchiappa like del muso di un cagnolino o dello sguardo pigro di un gatto? Zampette e disastri dei pelosetti popolano i social network, molti di loro hanno anche un profilo Instagram dedicato. Specialmente se il loro padrone è un personaggio famoso.

Animali famosi

Se siete rimasti stupiti dell’eredità di Karl Lagerfeld lasciata al suo gatto Choupette, o della casa per cani di Paris Hilton, sappiate che l’amore verso i propri animali non conosce confini. Ma nel 2020 non aprire un profilo social al proprio pet è quasi un affronto (o un’occasione sprecata).

Una delle prime a dedicarsi a questo progetto è stata Elisabetta Canalis. La pagina de I Pieri, i suoi pinscher, offriva il loro personale punto di vista sulla vita della ex velina. Anche adesso, che è morto il capostipite Piero, il profilo posta foto degli ultimi arrivati: Megan K, Nello e della veterana Mia.

Cuccia Ferragni

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” cantava Fedez nel 2017, ancora ignaro della strada che avrebbe preso la sua vita futura.

Ma oltre a un guardaroba molto fashion la cagnolina Matilda può vantare anche un profilo Instagram con diversi follower e si presenta così: “Hi guys, my mummy is Chiara Ferragni”.

Anche il “cugino” bulldog Pablo Vezagni è prodigo di immagini per i suoi fan: i suoi padroncini Valentina Ferragni e Luca Vezil lo trattano come un figlio. Pensate che gli fanno anche spegnere le candeline!

Cani influencer

Il levriero Odino Trussardi indossa i cappotti della propria maison e la felpa anche in casa per coprirsi dal freddo: per adesso è l’unico dei cani di Michelle Hunziker ad avere un profilo Instagram. Il labrador Olaf El Gordo è spesso protagonista dei balletti di Gianluca Vacchi e fa la bella vita nelle sue ville lussuose.

Giulia De Lellis si occupa con amore di Tommaso Kowalski anche dopo la “separazione” dall’ex Andrea Damante, Aurora Ramazzotti cura Saba dedicandole persino un tatuaggio, gli Icardi hanno portato Tano a Parigi. Lila e Marlon sono i cani di Laura Pausini: ognuno dei due gode di una bacheca social personalizzata.

Amore per gli animali e stranezze da vip… nella nostra gallery trovi di tutto!

