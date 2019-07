Dai fiori agli occhiali: 3 trend estivi per 3 star

Cos’hanno in comune Anna Tatangelo, Paola di Benedetto e Costanza Caracciolo? Belen Rodriguez e Giulia Salemi? I trend dell’estate!

In queste giornate torride le star delineano le tre tendenze 2019, ognuna delle quali sfoggiate da tre vip. Così il 3×3 è servito. La prima è stata lanciata sul finire della primavera da Giulia Salemi, Eleonora Pedron e Belen Rodriguez, che hanno postato scatti social nel loro completo top e maxi gonna di Gaelle Bonheur. Fiori e quadretti per un mix romantico-country che conquista le bellissime.

Ancora fiori ma più piccoli e delicati per il secondo trend, composto da pantaloni palazzo e micro camicia Zara. Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta lo indossano insieme mentre Guendalina Canessa abbina ai calzoni un top verde acido.

Infine, appena è scoppiato il caldo le stelle hanno inforcato gli occhiali da sole. E che occhiali! Di certo il modello oro a mascherina di Victoria’s Secret non passa inosservato. Costanza Caracciolo e Anna Tatangelo si fanno ritrarre in vacanza, Paola Di Benedetto nella torrida Milano. Quale dei tre trend estivi preferisci?

LEGGI ANCHE

>>>Il costume delle vip ha il colore del mare<<<

>>>La leopardanza spopola tra le star<<<