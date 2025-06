Dakota Johnson, scollature e trasparenze: la vendetta fashion contro l’ex Chris Martin

Dakota Johnson riappare dopo la fine della relazione con Chris Martin e lo fa in grande stile. L’attrice 35enne ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un outfit completamente trasparente firmato Nensi Dojaka. Sensuale, elegante e sicura, Dakota sembra aver trovato nella moda la sua forma di rinascita, lanciando (forse) anche un messaggio diretto al suo ex: “Ecco cosa ti perdi”.

Un’apparizione che non passa inosservata

Dakota Johnson ha catturato l’attenzione a New York con un look audace e trasparente, segnando la sua prima apparizione pubblica dopo la rottura con Chris Martin. L’attrice è stata fotografata mentre lasciava il Greenwich Hotel indossando un body nero trasparente abbinato a una gonna midi in tulle, completando il look con accessori griffati.

Un messaggio di rinascita

L’outfit scelto da Dakota sembra essere un chiaro segnale di emancipazione e potere femminile. Dopo quasi otto anni di relazione con il frontman dei Coldplay, la star di Hollywood appare più radiosa che mai, lasciando intendere che la fine di una storia può coincidere con un nuovo inizio.

I dettagli di stile

Il body trasparente e la gonna midi in tulle firmati Nensi Dojaka (775 e 707 dollari) compongono il cuore dell’outfit. Dakota ha completato il tutto con occhiali da sole Khaite x Oliver Peoples da 589 dollari, una borsa Gucci Jackie 1961 da 2.950 dollari, orecchini Monica Vinader x Kate Young e slingback Saint Laurent. Capelli lisci con frangia e make-up naturale hanno enfatizzato il suo fascino sofisticato.

Un futuro luminoso

La star è attualmente impegnata con la promozione del film “Materialists”, in uscita il 13 giugno. Accanto a Pedro Pascal e Chris Evans, Dakota si conferma tra le attrici più versatili e richieste del momento. La sua ultima apparizione pubblica ne rafforza l’immagine di donna forte, libera e in pieno controllo della sua narrazione.

Perché Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati?

La rottura sarebbe legata a divergenze sul desiderio di avere figli e alla differenza d’età. Dakota avrebbe espresso il desiderio di diventare madre, mentre Chris non sarebbe interessato ad allargare la famiglia.

Come hanno commentato la rottura?

L’attrice non ha commentato pubblicamente la fine della relazione. Tuttavia, durante una recente intervista TV è apparsa sorridente e rilassata. Il cantante dei Coldplay non ha rilasciato dichiarazioni, ma durante un concerto ha invitato il pubblico a guardare “Materialists”, il nuovo film di Dakota.