La svolta è arrivata: Joe Biden è il 46° presidente americano. Durante la cerimonia d’insediamento che lo ha visto protagonista ci sono state molte figure femminili ad applaudirlo e supportarlo, Kamala Harris e la moglie Jill Biden in primis. In un giorno tanto importante le signore della politica non hanno lesinato l’attenzione sulla scelta del look e, come consuetudine americana, hanno scelto outfit e designer degni di nota. Vi spieghiamo cosa si cela dietro quei cappotti colorati.

Kamala Harris

Nell’America del “Black lives matters” la prima vicepresidente donna e di colore degli Stati Uniti ha scelto due stilisti afroamericani. Un purple look di Christopher John Rogers per la cerimonia e un total black di Sergio Hudson per i festeggiamenti. Davanti a milioni di spettatori, il viola di Kamala Harris spicca non solo per la nuance brillante, ma soprattutto per il significato. E’ il colore delle Suffragette, il movimento di emancipazione femminile per il diritto al voto. Ed è anche, molto semplicemente, la tinta che si ottiene mescolando blu con rosso, cioè i colori dei partiti americani. I Democratici e i Repubblicani uniti in una scelta d’intenti bipartisan.

Jill Biden

La First Lady, che aveva sfoggiato il viola con le stesse motivazioni la sera prima, ha optato per un un outfit Markarian, disegnato dalla stilista newyorkese Alexandra O’Neill. Jill Biden sfoggia una versione lievemente differente rispetto alla tonalità azzurrina che era stata scelta da Melania Trump, in occasione del giuramento del marito, e che a sua volta era ispirata al look di Jackie Kennedy.

Una nuance che suggerisce fiducia, lealtà e stabilità, nel suo caso veicolata da un cappotto in tweed scintillante dai dettagli in velluto, indossato sopra un abito dal corpetto di chiffon impreziosito sul colletto da perle e cristalli Swarovski.

Cambio look per l’evento serale, in cui Jill Biden ha optato per un outfit bianco con decorazioni florali di Gabriela Hearst.

Le ex First Lady

Pesa l’assenza della ex Flotus Melania Trump, in Florida col marito dopo aver sfoggiato con nonchalance un outfit da 100mila dollari totalmente made in France. (GUARDA I DETTAGLI)

Ad applaudire Joe Biden c’erano invece le precedenti First Lady degli USA: Michelle Obama (in Sergio Hudson) e Hillary Clinton (in Ralph Lauren) , entrambe con una declinazione di viola, e Laura Bush con un outfit azzurro, che come abbiamo visto è tipico del ruolo di First Lady.

Le perle

Non sono un caso le perle al collo di Kamala Harris e cucite sull’abito di Jill Biden. Il vezzo personale della vicepresidente Harris, di indossarle in tutte le occasioni importanti come simbolo di potere femminile, ha conquistato moltissime donne americane.

E’ stato creato addirittura un gruppo Facebook chiamato ‘Wear Pearls on Jan 20 2021‘ (Indossa le perle il 20 gennaio 2021), che suggeriva questo accessorio come simbolo di solidarietà femminile.

Nel paese della libertà e della democrazia, le donne, di qualsiasi origine, iniziano a prendere coscienza della propria forza anche per mezzo del look.

