Damiano David e Dove Cameron all’Olimpico, baci focosi e look da tifosi

Damiano David e Dove Cameron stanno trascorrendo un’estate tutta italiana. Dopo alcune settimane di relax in Puglia, tra mare cristallino e masserie di lusso, la coppia ha fatto una piccola deviazione verso la Capitale per un appuntamento imperdibile: il debutto di campionato della Roma. Il frontman dei Maneskin – oggi anche lanciato nella carriera da solista – è infatti un grande tifo giallorosso e non poteva mancare alla prima partita stagionale all’Olimpico. Per l’occasione Damiano e Dove hanno sfoggiato look a tema calcistico, dimostrando di avere stile anche sugli spalti.

Sugli spalti tra tifo e baci

L’Olimpico si è trasformato in una passerella glamour quando in tribuna sono comparsi Damiano David e Dove Cameron. I due artisti non sono certo passati inosservati durante Roma–Bologna, terminata con la vittoria giallorossa per 1 a 0. Seduti fianco a fianco, tra cori e bandiere, hanno mostrato entusiasmo da veri tifosi. Accanto a loro, un’altra ospite d’eccezione: l’attrice Zoe Saldana era sugli spalti con il marito Marco Perego e i figli. Tra una chiacchiera e l’altra con i vicini di posto, Damiano e Dove si sono scambiati gesti di complicità: sussurri all’orecchio, carezze, abbracci e baci appassionati hanno fatto impazzire fotografi e curiosi presenti all’evento. La storia d’amore tra il cantante dei Maneskin e l’artista statunitense, iniziata nel 2023, continua dunque a gonfie vele. Lui si lascia trasportare dall’entusiasmo da stadio, lei lo accompagna con entusiasmo, dimostrando di aver accolto con affetto anche la sua fede sportiva. Una coppia affiatata, che unisce passione per la musica e per il… calcio.

Look da stadio: moda e tifo vanno a braccetto

Damiano David non lascia mai nulla al caso quando si tratta di moda e la sua apparizione all’Olimpico ne è la conferma. Per il debutto stagionale della Roma ha scelto la polo Third 25/26 di Adidas, bianca con dettagli verdi e gialli. Linee pulite e design raffinato: un capo che unisce dna calcistico e stile. Sul petto spiccano il trifoglio del brand e lo stemma del club. Un look perfetto per lo stadio, completato da pantaloni neri, capelli lasciati al naturale e dai famosi tatuaggi in bella vista. Dove Cameron, dal canto suo, ha trasformato il tifo in una questione di fascino. La cantante ha optato per la AS Roma Shirt Celebration Jersey Scudetto 2001 Limited Edition, un pezzo vintage, creato ventiquattro anni fa per festeggiare l’importante traguardo della società. La Cameron ha abbinato il top a un foulard floreale Ami Paris annodato tra i capelli e a un rossetto scuro che esaltava le labbra. Dove e Damiano si confermano affiatati anche negli outfit in pendant.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Estate italiana

Prima della parentesi romana, Damiano David e Dove Cameron hanno trascorso diverse settimane in Puglia. Sui social hanno condiviso frammenti della loro vacanza tra la masserie di charme dove soggiornano, il mare cristallino e le giornate di relax. “Amici belli, vita bella” ha scritto Dove su Instagram, pubblicando una gallery di scatti che la ritraggono, felice e radiosa, immersa nei panorami mozzafiato del tacco d’Italia. Non è da meno Damiano, che sul suo profilo ha scritto: “Don’t do Puglia if you’re not ready for Puglia” (Non venire in Puglia se non sei pronto per la Puglia), accompagnando la frase a immagini suggestive. Una foto in particolare, che lo ritrae sdraiato su un gonfiabile in piscina a torso nudo, ha fatto il pieno di like e commenti tra i follower. La regione, con la sua bellezza selvaggia e le atmosfere da sogno, è diventata il teatro perfetto per raccontare la loro storia d’amore.

Dove Cameron, bikini e sensualità

La valigia di Dove Cameron per l’estate italiana è un trionfo di costumi e outfit sensuali. Durante un’uscita in mare con il Sup con il fidanzato, ha sfoggiato un bikini azzurro a fiori bianchi. In un altro shooting improvvisato, ha indossato un audace due pezzi rosso abbinato a sneakers Puma: in posa davanti alle tipiche mura in tufo bianco del sud Italia è una visione. Tra i selfie più maliziosi c’è quello in cui indossa un bikini nero con dettagli sheer firmato Brigitte, che abbraccia le forme. Per la sera, invece, spazio a minidress leggeri e svolazzanti o tubini aderenti che valorizzano la sua figura. Moda e sensualità si fondono nei look della cantante, che non perde occasione per sorprendere. Vacanze all’insegna di moda, sport e Tricolore per Dove Cameron: guardala nella gallery insieme al suo Daminao David.

Related Posts