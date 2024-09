Damiano David fa il “passero solitario” agli MTV VMA 2024

Camaleontico Damiano David: il frontman dei Maneskin cambia spesso aspetto, mantenendo intatta la sua allure da sex symbol. Per presenziare agli MTV Video Music Awards 2024 eccolo elegantissimo. Sul tappeto rosso non ci sono gli altri membri della band: per il cantante è venuto il momento di una carriera da solista. Damiano è pronto a fare da solo tanto sul tappeto rosso quanto nella musica: il suo nuovo progetto personale uscirà il 27 settembre. Quale modo migliore per farsi pubblicità se non ad un evento musicale tanto importante? Con un look classico l’artista conferma di essere cresciuto. E la spilla sul bavero non sembra essere un simbolo casuale.

Solista ai VMA

Quello tra Damiano David e in Maneskin non è certo un addio. Lo conferma lui stesso ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento. Il gruppo continuerà a produrre musica insieme ma il frontman si dedicherà anche alla carriera da solista. Il cantante non svela praticamente nulla nel video social pubblicato qualche giorno fa, facendo galoppare la curiosità dei fan. “Dove vuoi andare?”, gli chiede l’autista quando lui sale in macchina. “Everywhere”, risponde lui. Damiano è pronto dunque ad arrivare dappertutto e la data per questo viaggio è fissata per il 27 settembre. Intanto però David è volato agli MTV VMA, andati in scena l’11 settembre alla Ubs arena di Long Island, alle porte di New York.

Dandy italiano

Taylor Swift, Katy Perry, Camila Cabello, Karol G: le star internazionali non mancavano all’edizione 2024 degli MTV VMA, eppure l’italianissimo Damiano David è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé. Come detto, si è presentato da solo: mancavano i Maneskin ma anche la fidanzata, Dove Cameron. Ma il cantante basta e avanza: sono tanti i flash per lui. Il merito va anche al suo look accattivante e perfettamente riuscito. L’abbiamo visto con la catsuit trasparente, con il tuxedo e persino nudo: icona di stile, sa sempre come stupire.

Da qualche tempo Damiano si fa vedere in giro con un paio di baffetti stile vintage e una zazzera d’altri tempi. Tralasciando per un momento la vistosa spilla, il suo beauty look si abbinava alla perfezione all’outfit per la serata, un completo in lana jacquard marrone firmato Etro. Composto da giacca doppio petto, gilet e pantaloni svasati con pence, è completato da una cravatta a righe bianche, rosse e blu. Il sorriso sornione non manca mai: un dandy anni Settanta.

Sul red carpet con l’uccello

Damiano David avrà anche ripulito la sua immagine con questo look classico ma la sua anima rock emerge sempre. L’anello rotondo al naso e i tanti tatuaggi sulle mani, che lui esibisce sul red carpet a favore dei fotografi, confermano il piglio da bad boy che fa battere il cuore a milioni di fan. Non mancano i gioielli nella mise di Damiano agli MTV VMA 2024. Sulle dita, tra i tanti disegni incisi sulla pelle, spiccano tre anelli. A farsi notare maggiormente è però la spilla a forma di uccello che troneggia sul bavero della giacca: è la Bird on a Rock, disegnata da Jean Schlumberger per Tiffany & Co. Questo accessorio, sfoggiato anche da Marco Mengoni a Sanremo, è realizzato in oro giallo e platino e completato da un’ametista centrale da 62 carati. Un pezzo unico, in grado di arricchire ogni outfit. Damiano la indossa con orgoglio e posa sul red carpet come un… “passero solitario”.

