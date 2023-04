Damiano dei Maneskin cambia look: ecco com’è adesso

Non più i capezzoli di Victoria: adesso, a far notizia, sono i capelli dei Maneskin. Il cambio look di Damiano David è l’ultima novità, ma non è l’unica, in questo aprile di fuoco per la band. Reduce dalle trasferte internazionali, adesso la band è tornata in Italia per il tour. Dopo Torino, è Milano a ballare con i “fuori di testa”. E la novità è servita.

Ethan… calvo

Il mese di aprile si è aperto con le foto del batterista della band, Ethan Torchio, completamente pelato. A pubblicarne le foto è il profilo ufficiale dei Maneskin: Ethan viene ritratto in momenti di normalità, intento a mangiare, fumare una sigaretta, scrivere un messaggio. In una foto è persino bloccato da due buttafuori che forse non lo avevano riconosciuto e poi c’è lo scatto con la lametta in mano, davanti allo specchio: il nuovo look senza capelli viene commentato e criticato dai fan di mezzo mondo finché, il giorno dopo, arriva la smentita: “you’ve been fooled baby”. E’ un pesce d’aprile. La fan base tira un sospiro di sollievo.

Damiano stravolge il look

A inizio d’anno Damiano David aveva già scioccato il pubblico rasandosi i capelli. Via i ciuffi ribelli e l’acconciatura scomposta: tanto coraggio e un bel colpo di testa. E pian piano ci siamo abituati tutti a questo suo nuovo look, con lo sguardo in primo piano, la mscella importante e i riconoscibilissimi tatuaggi a far da cornice. Adesso, l’ultimo gesto lo ha riservato ai suoi fan di Milano.

Damiano biondo

Una storia su Instagram annunciava ciò che poi è stato ufficializzato con un post: Damiano David si è fatto biondo. Prima un selfie allo specchio in quello che sembrava più un bar che un parrucchiere, ma la crema bianca sulla testa e la mantellina di plastica a proteggere le spalle parlavano chiaro. Ed ecco il frontman dei Maneskin completamente biondo: un platino corto e brillante che colpisce e tutto sommato affascina. “Blondie getting stage ready, oops”: la biondina si prepara per il palco, scherzano loro, ma è tutto vero. Al forum di Assago il primo assaggio di questo nuovo look!

Una band sopra le righe

Con i Maneskin non c’è da stupirsi. Dal loro esordio sanremese è stato un crescendo di outfit provocatori, coordinati e genderless. Tatuaggi e altri dettagli non stupiscono i fan, ma conferiscono alla band quel tocco di originalità che tanto piace. Adesso il focus è sui capelli: la prossima mossa potrebbe essere di Thomas o di Victoria.

