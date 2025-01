Victoria Beckham e la foto piccante di David: “Il mio boss”

“Una volta ho detto che i miei giorni da modello erano giunti al termine” e invece… David Beckham è tornato a vestire i panni di indossatore. In realtà di vestiti nella nuova campagna One Underwear di BOSS ce ne sono pochi, per la gioia delle tante fan sparse per il mondo. Il 30 gennaio l’ex calciatore ha presentato il progetto con un evento esclusivo a Londra: al suo fianco c’era la famiglia.

“Il mio boss”

Il physique du rôle se l’è costruito nei tanti anni nel calcio e adesso, alla soglia dei 50 (li compirà il 2 maggio), David Beckham vanta ancora un corpo da urlo. Appese le scarpette al chiodo, lui ha continuato ad allenarsi: spesso pubblica video dove fa ginnastica in palestra insieme alla moglie, Victoria Beckham. I due si punzecchiano in continuazione e si amano ancora tantissimo. Gli alti e bassi nella loro unione lunga tre decenni non sono certo mancati, tra voci di infedeltà e intoppi vari, eppure loro hanno saputo superare le crisi e tornare alla vita pubblica più forti di prima. A lanciare la nuova campagna BOSS è proprio Victoria, che accende la fantasia delle follower, ben consapevole di essere l’unica a potersi godere David dal vivo. L’ex Spice ha pubblicato uno scatto in primo piano degli addominali di Beckham. Si vedono i tanti tatuaggi su torso, braccia e mani e, ovviamente, i boxer neri del brand. “My boss” scrive lei maliziosamente, ammiccando al marchio ma anche al ruolo del marito nella coppia.

La campagna bollente

Oltre allo scatto hot pubblicato da Victoria Beckham su Instagram, sono diverse le immagini dell’adv campaign che vede protagonista David Beckham. Sicuro di sé, sfrontato, bellissimo, forte: lo sportivo si mette in posa in uno spazio industriale. Seduto sul pavimento o adagiato su una poltrona, David ammicca alla macchina fotografica. Conscio del suo sex appeal, lascia trasparire il suo charme con disinvoltura. Beckham indossa solo i boxer, uno bianco e uno nero. In un’altra immagina, ecco una semplice t-shirt in cotone, resa trasparente dall’acqua: il calciatore infatti è bagnato dal getto della doccia. Lo sfondo scuro, tra nero e grigio, aggiunge un’ulteriore nota da macho. Per realizzare il progetto è stato chiamato il duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott. “Quando BOSS ha condiviso con me l’idea di questa campagna, coinvolgendo i miei amici Mert e Marcus, non ho potuto rifiutare” ha dichiarato il protagonista delle foto patinate.

Al party

La collezione di underwear BOSS sarà disponibile nei negozi e online a partire dal 1º febbraio, intanto il 30 gennaio a Londra, David Beckham ha presenziato all’evento di lancio del progetto. Lui, elegantissimo, ha optato per un completo nero con giacca doppiopetto. Sul red carpet ha posato mano nella mano con la moglie, Victoria Beckham. Total black per lei con un sensuale abito effetto sheer della collezione primavera-estate 2025 della sua linea di moda. Le pump trasparenti completavano le mise. Sul fianco sinistro di David ha preso posto l’ultimogenita, Harper Seven. La 13enne, con uno slip dress scivolato, sembra seguire le orme materne in fatto di stile. Al party c’erano anche i figli Romeo Beckham e Cruz Beckham, accompagnati dalle rispettive fidanzate, Kim Turnbull e Jackie Apostel. Entrambe erano vestite con le proposte della “suocera”. Grande assente il primogenito Brooklyn Beckham, questo non sembra tuttavia aver turbato la serenità dei famosi genitori. Guarda l’happy family nella gallery, ci sono anche gli scatti di David in mutande.

Related Posts