David e Victoria Beckham “in guerra” con il figlio: questione di brand

David e Victoria Beckham non perdono occasione per far sapere al mondo quanto sia unita la loro famiglia. Un vero e proprio clan, composto dall’ex calciatore, dalla ex Spice e dai quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Sui loro profili social è un continuo taggarsi a vicenda, scriversi quanto ci si voglia bene e mandarsi cuori.

In oltre vent’anni di relazione David e Victoria sono stati anche in grado di costruire un vero impero, diventando una delle coppie famose più ricche del mondo. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, David Beckham è rimasto nel mondo del calcio, comprando la squadra Inter Miami CF mentre Victoria Beckham si dedica da oltre dieci anni alla carriera di stilista per la sua linea Victoria Beckham Collection.

Ricchi con gli sponsor

Ville faraoniche in Europa e negli Stati Uniti, viaggi esclusivi, auto di lusso: David e Victoria Beckham possono permettersi questo stile di vita grazie alle loro attività primarie ma anche e soprattutto grazie agli sponsor. I compensi milionari che arricchiscono le tasche di casa Beckham sono per loro irrinunciabili, i due stanno ben attenti a scegliere i brand più fruttuosi.

Nello specifico, David Beckham ha da molto tempo un deal con Adidas, che lo porta in giro per il mondo a promuovere i prodotti. Victoria Beckham ha scelto invece un altro colosso sportivo, Reebok, per cui disegna una collezione dedicata.

Il passo falso del figlio Romeo

In questi giorni però pare ci sia stato un po’ di scompiglio in famiglia perché il figlio Romeo Beckham ha postato una storia su Instagram dove mostra con orgoglio le sue nuove sneakers da calcio, firmate Nike. Un marchio che non è in alcun modo legato ai genitori David e Victoria Beckham e che potrebbe portare a qualche malumore. Che invece il 17enne Romeo, che si diletta come modello (ha posato anche per Burberry), abbia già imparato le chiavi del successo dai genitori e abbia stretto il suo primo contratto milionario?

