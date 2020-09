MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Come lo indossa 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non è stata la prima ad entrare al GF Vip 5, ma è quella che ha attirato più commenti in rete: la modella brasiliana Dayane Mello si preannuncia uno dei concorrenti più interessanti di questo Grande Fratello Vip. Fisico perfetto e caratterino deciso, ha alle spalle una discreta esperienza televisiva nel settore reality (Ballando con le stelle, L’Isola dei Famosi, Pechino Express), oltre che svariati fidanzati famosi in curriculum (Stefano Sala con cui ha avuto una figlia, Stefano Bettarini e persino Mario Balotelli). L’opinionista Antonella Elia si è subito messa a confronto con lei.

Dayane Mello era vestita di verde in onore del suo paese, il Brasile: un abito in lurex Viki And con un dignitoso spacco laterale, uccelli sulla gonna e corpetto drappeggiato (indossato senza reggiseno).

Stesso colore per Antonella Elia, una creazione La Petite Robe di Chiara Boni in velluto, con vita alta e maniche arricciate. “Abbiamo scelto lo stesso colore” ha esordito festosa Dayane. “Solo che tu hai la coscia fuori”, l’ha quasi rimproverata la Elia.

Dayane Mello non ha colto. Sicura del proprio charme, non ha lesinato sorrisi e abbracci agli altri concorrenti. Alfonso Signorini, ancora una volta al timone del GF Vip, ha provato ad esporla in diverse situazioni, con i “vipponi” maschi più prestanti: l’ingresso carponi di fronte a Enock Barwuah, la scelta del lettone con Andrea Zelletta, l’incontro al buio con Pierpaolo Pretelli. Lei non si è mai tirata indietro, tranne che sul drink alcolico.

“Single, ma mai sola”, ha precisato all’ingresso Dayane Mello. E poi “E’ un problema se giro nuda?”. Lo farà davvero?

