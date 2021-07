MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Idea regalo un voto al colore Pericolosamente sexy 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Demi Moore abbia un fisico spettacolare, è cosa risaputa da tempo. Come dimenticarla nuda e disinibita che balla con sensualità nel film Striptease nel 1996? Durante la sua lunga carriera di attrice si è mostrata più volte con poco o nulla addosso, sia sui set cinematografici che su copertine per riviste patinate. Ora, a quasi 58 anni (li compirà a novembre), eccola sui social in versione modella di swimwear: c’è da restare a bocca aperta.

In costume Demi Moore è uno schianto

Protagonista della campagna della nuova linea di swimwear di Andie Swim, Demi Moore è un vero schianto. I costumi interi che sfoggia svelano le sue forme con eleganza, e lei regala pose sensuali e birichine sfoderando una buona dose di sex appeal. A dividere con lei la scena, tre “colleghe” d’eccezione. Si tratta delle figlie nate dal matrimonio con Bruce Willis: Rumer, Scout e Tallulah. Una più bella dell’altra, le quattro donne insieme sono un poker d’assi di fascino e sensualità.

Tale madre, tali figlie

Il confronto con le ragazze (di 32, 29 e 27 anni) non spaventa per niente Demi Moore. Al contrario, l’attrice sfoggia con orgoglio il suo corpo invidiabile e le sue figlie stupende. A lungo vittime di body shaming (soprattutto durante l’adolescenza, quando venivano spesso prese di mira anche dalla stampa per non essere “all’altezza” di Demi) per Rumer, Scout e Tallulah è arrivato il momento della rivincita. Dopo problemi alimentari e dipendenze da droghe e alcool per nascondere l’insicurezza, ora si lasciano ammirare da ogni lato in costume lanciando a tutti i follower un bel messaggio di body positivity.

La forza dell’amore

Annunciando la collaborazione con il brand in veste di modella, Demi Moore scrive su Instagram: “Sono così entusiasta di condividere finalmente la nuova campagna di Andie Swim, che celebra lo stare insieme e l’essere presente per le persone che ami. Era giusto condividere questo momento con le persone che amo di più”. E posta gli scatti con le sue Rumer, Scout e Tallulah. Su un molo, in piscina, distese su un prato: scatti che comunicano la gioia e la serenità di quattro donne che amano se stesse e che si adorano l’un l’altra.

