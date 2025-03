Deva Cassel, vestita di rosso, fa la siciliana (come mamma Monica)

Deva Cassel è l’attrice del momento: il suo personaggio nella serie Il Gattopardo le ha concesso di cambiare settore, dalla moda alla recitazione, e di riscuotere un discreto successo nei panni della seduttrice Angelica. Un ruolo che ha caratterizzato la carriera della madre Monica Bellucci.

Deva Cassel tra le modelle più richieste

Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la ventenne ha ereditato la bellezza e il fascino dei suoi genitori. Genetica, talento e personalità l’hanno resa una delle modelle più richieste del momento. Deva Cassel è infatti una delle giovani promesse più brillanti del mondo della moda, con una carriera in costante ascesa. Può vantare una collaborazione ormai storica con il brand Dolce&Gabbana, copertine di riviste esclusive, servizi fotografici e contratti con maison di moda come Dior, di cui non perde una sfilata. Recentemente, è salita in passerella per Fendi e Moncler.

Il ruolo di Angelica ne Il Gattopardo

Nella nuova serie Il Gattopardo, Deva Cassel interpreta il ruolo di Angelica Sedàra, personaggio chiave nella trama e simbolo di cambiamento sociale. Angelica rappresenta l’ascesa di una nuova classe sociale, che sfida i vecchi regimi. La relazione con Tancredi, nipote del Principe di Salina, oltre a rappresentare un’alleanza tra la vecchia aristocrazia e la nuova borghesia, la consacra nel ruolo di seduttrice. Un ruolo complesso e sfaccettato, una donna forte e indipendente, consapevole del proprio potere e determinata a usarlo. Bellezza e fascino rendono Angelica una figura desiderata e potente, capace di influenzare le dinamiche sociali.

Perché Angelica si veste di rosso?

A sottolineare questo ruolo, da protagonista attiva e volitiva, ci pensano i costumi di scena. C’è molto rosso nel guardaroba sfoggiato da Deva Cassel ne Il Gattopardo. Il costumista della serie, Carlo Poggioli, oltre ad avere eseguito un’attenta ricerca storica, ha preso ispirazione anche dal film di Luchino Visconti del 1963. Rosso era il colore predominante negli abiti di Claudia Cardinale, che interpretava lo stesso ruolo nel film, ma è anche una tinta carica di significati.

Il rosso, universalmente associato alla passione, al desiderio e all’amore, sottolinea la forte attrazione che Angelica esercita sugli uomini. E’ anche un colore che simboleggia il potere, la forza e l’ambizione. E Angelica è una donna determinata, consapevole del suo fascino e delle sue capacità. Infine, la tonalità mostra anche l’aspetto rivoluzionario del personaggio, simbolo di cambiamento sociale.

Angelica e Tancredi: l’amore è reale

A testimoniare come la finzione possa incrociarsi con la realtà, è proprio la storia d’amore di cui parla la serie. Sì, Deva Cassel e Saul Nanni, che interpretano Angelica e Tancredi ne Il Gattopardo, si sono innamorati durante le riprese. La loro relazione è iniziata sul set, nel 2023, e continua anche nella vita reale. Dapprima molto riservati, i due attori si sono ritrovati complici anche nelle occasioni pubbliche. Bellissimi e affiatati sotto i riflettori della fashion week di Parigi, lo sono stati anche durante la promozione della serie. Un amore celebrato anche sui rispettivi profili social.

Angelica come Malena: le siciliane

Non si può fare a meno di un parallelo, parlando di Deva Cassel. Stesso sguardo, stessa camminata sensuale, stessa location… Sono passati 25 anni dall’indimenticabile Malena, e adesso è Angelica a sedurre il pubblico de Il Gattopardo. Ironia della sorte, è sempre la stessa location, il teatro di questi personaggi femminili complessi e chiacchierati: piazza Duomo a Siracusa.

Deva Cassel esercita il suo potere sui siciliani durante i moti garibaldini, così come Monica Bellucci diventa oggetto di attrazione per i compaesani durante la seconda guerra mondiale. Nessuna delle due attrici, però è siciliana: la Bellucci nata a Città di Castello, la Cassel nata a Roma ma cresciuta in Francia. Guardale nella gallery.

