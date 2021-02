Dieci look premaman da copiare alle influencer

Sono lontani i tempi in cui le donne incinte nascondevano i pancioni sotto camicioni informi. Ora non c’è niente di più bello che sottolineare le curve della maternità con outfit che sappiano unire il comfort alla femminilità. Ne sanno qualcosa le influencer in dolce attesa, che sui social propongono look premaman stilosi e con personalità, tutti da copiare.

Chiara Ferragni non bada a spese

Chiara Ferragni a marzo darà alla luce la sua bambina, la secondogenita dopo Leone. Sempre attentissima in fatto di look, non fa eccezione con il premaman: scelto con cura e senza badare a spese. Avvolge le forme con la coccola calda del cappotto teddy bear Max Mara e la tuta corta in lana. Oppure propone una versione bon ton con il completo in bouclé della linea maternity Bianca Balti collection da 1.184 euro.

Il premaman chic di Cristina Chiabotto

Anche Cristina Chiabotto sarà mamma in primavera. La sua scelta premaman è di gran classe. Ospite a “Verissimo” ha indossato in un abito Atelier Emé in satin marocain con chiusura a portafoglio che avvolge il pancione e scopre le gambe. Per annunciare sui social la dolce attesa ha preferito la comodità impeccabile di jeans e camicia.

Laura Barriales manda messaggi con il look

Per dire a tutti che presto sarà mamma di un maschietto, Laura Barriales ha scelto un maglioncino Pietro Brunelli Maternity con l’inequivocabile scritta It’s a boy (è un maschio). Dello stesso brand anche il pull bianco e ampio, per un premaman all’insegna della semplicità.

Martina Panagia, non il solito premaman

Il premaman di Martina Panagia ha grande personalità. Il più classico degli abbinamenti, maglione chiaro e jeans, lei lo impreziosisce con un’avvolgente cappa Rinascimento per nulla banale. Anche il vestito lungo a righe orizzontali che le accarezza il pancione è di grande effetto, soprattutto se abbinato come fa lei a stivali texani.

Alessia Ventura, parola d’ordine: comodità

Per il premaman Alessia Ventura la parola chiave è “comodità”. Non indugia sui brand, preferisce puntare su un abbigliamento semplice che la faccia sentire a suo agio. Via libera ai pantaloni in denim, abbinati a un maglioncino o a una camicia aperta con un top sotto. Punta sul sicuro e non sbaglia.

Tra le future mamme c’è anche Belen Rodriguez, che non ha ancora sfoggiato il premaman ma si prepara a stupire i fan con gli effetti speciali. In attesa di scoprire i suoi look, guarda nella gallery i più belli visti fin’ora…

