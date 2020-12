Diletta Leotta sexy a letto con l’intimo maschile

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy Idea regalo un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ho sempre amato le cose comode e il tartan. Meglio di così…”, scrive Diletta Leotta su Instagram, a commento di uno scatto dove posa sensuale sul letto. La conduttrice è sexy, ne è pienamente consapevole. I suoi follower sono per la maggior parte maschi e lei li delizia con foto provocanti e maliziose. Come quest’ultima dove ammicca direttamente nella camera da letto.

Nell’immagine in questione però Diletta Leotta non indossa uno dei babydoll o degli abitini a cui ci ha abituati, bensì dell’intimo maschile, firmato Intimissimi. Calzettoni e boxer dal sapore natalizio sono abbinati a una maglia blu a manica lunga con dei provocanti bottoncini che a malapena si chiudono sul seno. I commenti dei fan, ovviamente, si sprecano. Se la maggior parte delle frasi sono irripetibili, non manca la vena poetica. Un ragazzo infatti le scrive in rima. “Anche con i mutandoni ore liete ci doni”, un pensiero carino, lui spera forse di fare colpo con il romanticismo.

Del resto Diletta Leotta al momento è single. Dopo la storia, durata più di un anno con il pugile Daniele “King Toretto” Scardina, i due si sono lascati in estate, al termine della quarantena trascorsa insieme nel lussuoso appartamento milanese della star tv. Nelle scorse settimane si è parlato di un riavvicinamento ma lo sportivo ha prontamente smentito. Dal canto suo lei non sembra essere troppo triste e si tiene occupata tra appuntamenti di lavoro, shopping natalizio e shooting domestici.

Se dunque tra le quattro mura Diletta Leotta alterna tute fascianti a outfit maschili (non mancano i pigiami per le feste, sempre Intimissimi Uomo), quando è allo stadio la presentatrice opta per look più eleganti. Per lei borse firmate (come la Birkin di Hermès azzurra) e cappotti sontuosi, sotto cui indossa minidress aderenti. Con quel corpo può permettersi quello che vuole. Voi la preferite in versione da casa o da lavoro?

