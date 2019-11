Diletta Leotta, che storia… tra le mutande

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il nuovo spot di Intimissimi, appena uscito, è già un cult di cui parlare in rete. Tale successo è sicuramente dovuto alla protagonista, la bellissima Diletta Leotta, nelle vesti di acquirente ed esperta di intimo… maschile. Fasciata in un sexy abito aderente grigio, la siciliana si presta a un divertente sketch rivolto proprio al suo pubblico, formato prevalentemente da uomini.

Quasi non crede ai suoi occhi il cliente che, entrato nel camerino per provare delle mutande, si ritrova di fronte la conduttrice sportiva. Inizia così un siparietto di sguardi, in cui Diletta Leotta giudica lui, gli chiede di mostrarsi, di girarsi, apprezza e approva.

Sono le parole della canzone, il grande classico Il Pullover di Gianni Meccia (1960) rivisitato in chiave Intimissimi, a chiarire la storia: “Le mutande che mi hai visto su – sai mia cara hanno una virtù – il coraggio di star davanti a te – non l’avevo e invece adesso c’è“.

L’imbarazzo si trasforma in gioco e la situazione tra i due diventa sempre più “intima”. La scena si chiude però ironicamente, col cliente che all’ennesimo cambio non trova più Diletta Leotta, ma un altro cliente in pigiama, mentre lei esce dal negozio carica di pacchetti. “Quel che cerco sei soltanto tu – ma apro gli occhi e tu non ci sei più“.