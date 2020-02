MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Personalizzato 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una bellezza che le è capitata, ma che lei non fa nulla per nascondere. Anzi, Diletta Leotta mette in mostra le sue numerose doti, giocando abilmente con la sensualità. Dopo i sontuosi abiti Etro sfoggiati per la serata inaugurale del Festival di Sanremo, c’è grande aspettativa sulla mise che vedremo per la finale. I suoi outfit saranno firmati da Fausto Puglisi, che con lei condivide le origini siciliane e una certa attitudine alla provocazione. Femminilità, audacia, glamour ed eleganza saranno i perni sui quali ruoteranno i vestiti pensati per la bella conduttrice, almeno stando al bozzetto del designer.

IL PRECEDENTE

Già in passato Fausto Puglisi è stato protagonista all’Ariston per aver disegnato uno degli abiti più iconici mai visti su quel palco. E’ proprio sua la mente dietro al celebre abito dall’ampio spacco che ha fatto sì che Belen Rodriduez mostrasse in Eurovisione la sua ormai celebre farfallina. Un abito che ha segnato la storia del Festival e che ha consacrato Belen. Per Diletta Leotta non ci aspettiamo niente di meno.

I DETTAGLI DELL’ABITO

Lo stilista ha condiviso sui social uno schizzo della creazione pensata per Diletta Leotta insieme a qualche appunto, rivelando indizi preziosi e scatenando la fantasia dei più curiosi.

Atmosfera Miami Beach per il longdress dal taglio a sirena, lungo fino ai piedi, in tessuto jersey di seta metallica tempestata di Swarovski. L’abito a manica lunga sarà asimmetrico, con la parte sinistra ricca di strass e trasparenze, mentre la destra sarà più neutra e pulita ma comunque arricchita da dettagli preziosi. Una cintura luccicante sottolinierà il vitino da vespa della conduttrice. Il vestito sarà nero, ma si vocifera che per la gonna Fausto Puglisi avesse previsto inizialmente un pannello lilla. A quanto pare, ha modificato l’idea all’ultimo minuto per evitare la sfumatura del viola, scaramanticamente vietatissima a teatro. Il bozzetto indica in testa una sorta di copricapo nero con dei raggi arricchiti da brillanti: è solo la firma del designer?

SPAZIO ALLA SENSUALITA’

“Sarà sensuale senza scoprire una centimetro di pelle”, ha rivelato lo stilista. Un’affermazione che va in contrasto con l’ampia scollatura trasversale che si nota nel disegno e che sembrerebbe arrivare fino alla vita. Una porzione di décolleté resterebbe inevitabilmente scoperta e il seno è proprio la parte su cui la siciliana punta di solito.

Ci sarà lo spacco? Difficile capirlo, ma non è escluso che le gambe possano avere un ruolo da protagoniste. Una cosa è certa: se lo scopo di Diletta Leotta è di lasciare tutti a bocca aperta, ha scelto lo stilista giusto.

Related Posts